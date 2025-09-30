Daleka delegacja Realu. A tam spektakl jednego aktora. Odpowiedź na 2:5

Real Madryt udał się w daleką podróż do Kazachstanu po niezwykle dotkliwej klęsce 2:5 w derbach Madrytu. Plan na tę delegację był więc jeden - pewna wygrana, pozwalająca choć po części zmazać plamę, najlepiej nieokupiona przy tym żadną kontuzją.

Mecz mógł jednak rozpocząć się dość niespodziewanie, bo już w 1. minucie, po długim w świetnej sytuacji znalazł się Dastan Satpaev. Niezwykle utalentowany 17-latek, którego transfer zagwarantowała już sobie Chelsea, zdołał oddać nawet celny strzał głową, ale na posterunku był Thibaut Courtois.

Ta szansa, choć zmarnowana, doskonale oddała charakter, z jakim na murawę wyszli gospodarze, którzy nie przestraszyli się hiszpańskiego giganta, grając z animuszem i szukając swoich szans. Tak jak Jorginho, który po chwili próbował zaskoczyć belgijskiego bramkarza strzałem z dystansu.

Z czasem jednak Real zaczął przejmować kontrolę nad biegiem boiskowych zdarzeń, dochodząc do głosu. Najpierw w kapitalnej okazji znalazł się wychodzący na czystą pozycję Vinicius Junior, ale jego próba przelobowania wychodzącego z bramki golkipera okazała się niecelna. Potem groźnie uderzali jeszcze Adra Guler oraz Kylian Mbappe. Pierwszego przed zdobyciem gola powstrzymał rykoszet od jednego z obrońców, a drugiego skuteczna interwencja, którą popisał się Serkhan Kalmyrza.

Kylian Mbappe znów trafia. Francuz bohaterem Realu Madryt

Impas przełamali piłkarze... Kajratu Ałmaty, wyciągając pomocną dłoń w stronę "Królewskich". W 25. minucie Egor Sorokin zagrał piłkę głową do swojego bramkarza w taki sposób, że... pierwszy dobiegł do niej Franco Mastantuono, którego Serkhan Kalmyrza powalił na murawę. Werdykt mógł być tylko jeden - rzut karny, którego skutecznym egzekutorem okazał się Kylian Mbappe.

Gol Francuza - który jeszcze w samej końcówce pierwszej połowy minimalnie chybił z ostrego kąta po założeniu "siatki" jednemu z obrońców - pozwolił zejść Realowi na przerwę z minimalnym prowadzeniem, lecz wcale nie gwarantował sukcesu. Zwłaszcza, że gospodarze starali się nie spuszczać z tonu.

Sprawy w swoje ręce wziął jednak po zmianie stron nie kto inny, a sam Kylian Mbappe... do spółki z Thibaut Courtois. To bowiem właśnie belgijski golkiper zanotował asystę przy jego drugim trafieniu, posyłając długie zagranie, które zaskoczyło blok obronny rywali. A sam Francuz zachował zimną krew, przerzucając piłkę nad bramkarzem i tym samym notując swój czwarty dublet w tym sezonie.

Po kilku minutach Francuz znów błysnął - tym razem genialnym podaniem do Viniego, który oddał mu piłkę. W efekcie Kylian Mbappe znalazł się w genialnej sytuacji, w której... chybił, posyłając piłkę obok słupka.

W 68. minucie po trybunach w Kazachstanie poniósł się krzyk radości. A to dlatego, że w polu karnym Realu Madryt po rzekomym starciu z Danim Ceballosem padł Valeriy Gromyko, po czym sędzia wskazał "na wapno". A strarcie należy nazwać "rzekomym", bo sędzia szybko zrewidował swoją decyzję, odwołując "jedenastkę" po analizie VAR.

Tymczasem Kylian Mbappe wciąż nie miał dość i w 74. minucie skompletował hat-tricka, potwierdzając, że to jego wieczór.

Kylian Mbappe opuścił murawę w 81. minucie, zmieniony przez Gonzalo Garcię. Nie był to jednak koniec bramek, bo na listę strzelców trafił jeszcze wprowadzony z ławki Eduardo Camavinga. Francuz posłał swoim podaniem w bój innego z rezerwowych - Rodrygo, który po pięknym rajdzie dośrodkował na jego głowę. A 22-latek zrobił swoje. Pewny triumf "Królewskich" przypieczętował jeszcze golem na 5:0 w doliczonym czasie gry Brahim Diaz.

