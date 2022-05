Czy to koniec bajki o kopciuszku? Poszedł w poprzek Ligi Mistrzów

Gdyby brać pod uwagę tylko ten sezon, wówczas Villarreal CF urasta do miana jednego z najlepszych klubów Europy. Jego coefficient czyli współczynnik punktowy za ten sezon wynosi w jego przypadku 24,000, a zatem jest wyższy niż chociażby u Juventusu Turyn, Atletico Madryt czy Paris St. Germain. Gdy weźmiemy jednak pod uwagę ostatnie 10 lat, wówczas Villarreal CF znajdziemy dopier5o na 31. pozycji, za Dynamem Kijów, Olympiakosem Pireus, nawet Schalke 04 Gelsenkirchen. To pokazuje z jakim kopciuszkiem mamy do czynienia w tych rozgrywkach.

Nie tylko to jednak, bowiem to także rekordzista pod względem wielkości miejscowości, która gra w półfinale Ligi Mistrzów - Villarreal liczy tylko 51 tys. ludzi i nie jest większe od Legionowa. Najmniejszą miejscowością w historii Ligi Mistrzów jest Hoffenheim (3,2 tys. mieszkańców), które nawet... nie jest miastem. Poniżej 50 tys. mieszkańców mamy w sumie 11 klubów w historii Ligi Mistrzów. Pierwszym, który przekracza tę barierę, jest Villarreal.

Villarreal jest mieściną i klubem, który idzie w poprzek zasad Ligi Mistrzów zmierzających do skupienia w jednym miejscu i jednych rozgrywkach największych potęg piłkarskiej Europy. Dla klubów mniejszych przeznaczono Ligę Europy, wreszcie Ligę Konferencji. Tymczasem, gdy spojrzymy na ten sezon, w Lidze Europy i Lidze Konferencji znajdziemy takie kluby jak FC Barcelona, Olympique Marsylia, AS Roma, a maleńki Villarreal CF wciąż jest w Lidze Mistrzów.

I to nie pierwszy raz, bo przecież ta drużyna dotarła już do półfinału tych rozgrywek w 2006 roku i wówczas minimalnie, jednym golem ustąpiła londyńskiemu Arsenalowi. Kopciuszek z Hiszpanii był także w półfinale Ligi Europy i Pucharu Europy w 2004, 2011 i 2016 roku, a zatem kariera Villarreal CF nie jest przypadkiem.

Hiszpanie przegrali pierwszy mecz z Liverpool FC 0-2 i ciężko im będzie straty te odrobić, ale nie jest to niemożliwe. Gdyby się tak stało, byłaby to największa sensacja w dziejach rozgrywek Ligi Mistrzów.

Liga Mistrzów: Villarreal - Liverpool. Kiedy rewanż w półfinale?

Mecz Villarreal - Liverpool w rewanżowym meczu półfinału Ligi Mistrzów odbędzie się we wtorek 3 maja. W pierwszym spotkaniu pomiędzy Liverpoolem a Villarrealem do przerwy był bezbramkowy remis. Wynik meczu rozstrzygnął się tuż po przerwie. Między 53. a 55. minutą Villarreal stracił dwie bramki. Najpierw własnego bramkarza zaskoczył Ekwadorczyk Pervis Estupinan, a kilkadziesiąt sekund później rezultat podwyższył Sadio Mane. Dla Senegalczyka było to czwarte trafienie w obecnej edycji Ligi Mistrzów.

Villarreal - Liverpool. O której godzinie półfinał Ligi Mistrzów?

Spotkanie Villarreal - Liverpool rozpocznie się o godzinie 21.00. Arbitrem meczu będzie Holender Danny Makkelie. W ostatnim przetarciu przed rewanżowym spotkaniem 1/2 finału Ligi Mistrzów siódmy w tabeli Primera Division Villarreal zaskakująco przegrał na wyjeździe ze znajdującym się w strefie spadkowej Deportivo Alaves 1-2. Liverpool skromnie pokonał w Premier League Newcastle na terenie rywala 1-0. "The Reds" na cztery kolejki przed końcem rodzimych zmagań mają "oczko" straty do liderującego Manchesteru City i walka o mistrzostwo Anglii zapowiada się niezwykle pasjonująco.

