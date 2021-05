Po zakończeniu sezonu Sergio Aguero odejdzie z Manchesteru City. Ostatnim meczem dla "The Citizens" będzie finał Ligi Mistrzów z Chelsea. Czy Argentyńczyk zagra w spotkaniu? Tego na razie nie chce zdradzić szkoleniowiec City, Pep Guardiola.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lewandowski w "Gościu Wydarzeń": Rekordy są po to, żeby je próbować pobijać Polsat News

Reklama

Sergio Aguero na Etihad Stadium spędził dekadę, już w pierwszym sezonie odbijając swoje wyraźne piętno na historii Manchesteru City. W kampanii 2011/2012 nie tylko zdobył 23 gole, ale trafił też najważniejszą bramkę sezonu - w końcowych chwilach ostatniego meczu z Queen Park Rangers, który dał "Obywatelom" upragnione przez wiele lat mistrzostwo Anglii.

Reklama

Po 10 latach Argentyńczyk zakończy jednak swoją przygodę w błękitnej koszulce - transferowe doniesienia łączą zawodnika m.in. z FC Barceloną. Dla klubu z Katalonii, borykającego się z finansowymi problemami, Aguero, jako wolny agent, stanowi pożądany cel zakupowy.



Sergio Aguero po raz ostatni dla City

Nim jeszcze zapadnie ostateczna decyzja na temat przyszłości napastnika, na Manchester City czekają ostatnie spotkania w sezonie. O ile sprawa w lidze jest rozwiązana - "The Citizens" są już mistrzami Anglii - o tyle dużo ciekawsza jest kwestia finału Ligi Mistrzów, w którym zmierzą się z drużyną londyńskiej Chelsea.

To może być ostatnie spotkanie Aguero w koszulce City. Może, bo nie jest wcale powiedziane, że Pep Guardiola da Argentyńczykowi zagrać, nawet w uznaniu za zasługi.



Decyzja "na chłodno"

Cytowany przez serwis BBC Sport Guardiola stwierdził, że "podejmie decyzję, która najbardziej pomoże w wygranej". - Powiedziałbym, że zrobię to na chłodno. Muszę tak to zrobić - orzekł menedżer.

- Jeśli Sergio będzie w formie, to nam pomoże, z całą pewnością. Jeśli będzie mógł nas wesprzeć w strzelaniu bramek, to będzie grać, no ale to jest finał Ligi Mistrzów - powiedział Guardiola.



Ostatni sprawdzian możliwy z Evertonem

Aguero ominie najbliższy ligowy mecz na wyjeździe z Brighton - zawodnik nabawił się bowiem kontuzji. Ostatnią szansę na sprawdzenie swojej formy przed finałem LM będzie mieć 23 maja, kiedy to City podejmie u siebie drużynę Evertonu.



Finał Ligi Mistrzów odbędzie się 29 maja na Estadio do Dragao w Porto.

Zdjęcie Pep Guardiola (z lewej, odwrócony plecami) w rozmowie z Sergio Aguero / PAUL ELLIS/AFP/East News / East News

PaCze