Czy "Lewy" zagra w Warszawie? W czwartek wielkie losowanie Ligi Mistrzów!

Paweł Czechowski Liga Mistrzów

Zaledwie kilkanaście dni dzieli nas od rozpoczęcia kolejnej edycji Ligi Mistrzów, a jeszcze w czwartek poznamy ostateczny układ fazy grupowej tych elitarnych rozgrywek. W rywalizacji nie zabraknie kilku Polaków, z Robertem Lewandowskim na czele - "Lewy" ma szansę nie tylko na to, by zmierzyć się ze swoim dawnym klubem, Bayernem Monachium, ale i by... zagrać w Warszawie, bo to właśnie tam swoje mecze będzie rozgrywać Szachtar Donieck. Szykuje się emocjonujący wieczór w Stambule!

Zdjęcie Liga Mistrzów / DENIS CHARLET / AFP