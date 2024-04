Sędzia popełnił duży błąd. Zdaję sobie sprawę, że to była dziwna sytuacja, ale sędzia gwiżdże, bramkarz kopie piłkę i obrońca łapie ją w ręce. Najbardziej zdenerwowały nas jednak tłumaczenia sędziego na boisku. Powiedział, że to był szkolny błąd i za coś takiego nie da rzutu karnego w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Przecież to okropne wyjaśnienie. Co za różnica jakiego typu był to błąd? Jesteśmy źli, bo to była kluczowa decyzja

~ Thomas Tuchel, trener Bayernu Monachium