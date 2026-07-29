Cztery gole Aarhus w Poznaniu. Karne decydowały o awansie w Lidze Mistrzów

Rok temu Lech Poznań wygrał dwumecz w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów z Breidablikiem aż 8:1. Wtedy już pierwsze spotkanie całkowicie zamknęło kwestię awansu - przy Bułgarskiej "Kolejorz" rozbił ekipę z Kópavogur aż 7:1. Na wyspę poleciał jak na wycieczkę, zaprezentował "urlopową" formę, ale po trafieniu Mikaela Ishaka dość szczęśliwe pokonał mistrza Islandii 1:0.

Teraz tak okazałego triumfu nie było, choć pewnie wygrana 4:1 w Randers z mistrzem Danii Aarhus GF smakowała jeszcze bardziej. Rewanż wydawał się być formalnością, choć trener Niels Frederiksen mówił o "pokorze i maksymalnej koncentracji". - Piłka widziała już przypadki, że nie takie straty były odrabiane - mówił Duńczyk we wtorek. Co prawda nikomu w pucharach nie udało się odrobić trzech bramek po takiej porażce na własnym terenie, ale Lech... niemal tego cudu już dokonał. Trzy lata temu przegrał w Poznaniu z Fiorentiną 1:4, we Florencji wygrywał jednak 3:0. Później stracił dwie bramki, nie udało się doprowadzić do dogrywki.

W innym, pewnie ważniejszym aspekcie, sytuacja jednak po 12 miesiącach się zmieniła. Wtedy Poznaniacy wiedzieli już, że o fazę play-off przyjdzie im walczyć z Crveną Zvezdą Belgrad. Serbowie byli faworytem, pokazali swoją wyższość już w Poznaniu. A dziś, przystępując do rewanżu z Aarhus GF, mistrzowie Polski tak naprawdę szykowali się już na dwumecz z Sabah FC z Baku. I to ich szanse stałyby w tej konfrontacji wyżej.

Pozostało tylko przypieczętować awans.

Liga Mistrzów. Lech Poznań - Aarhus GF w drugiej rundzie eliminacji. "Kolejorz" bronił zaliczki z Danii

Frederiksen w początkowej fazie sezonu dość ostrożnie podchodzi do kwestii rotacji w składzie, zmienia dwóch, trzech zawodników. Rewanż z mistrzem Danii potraktował jednak bardzo poważnie, wystawił niemal ten sam skład, który grał tydzień temu w Randers. Niemal, bo Joela Pereirę zastąpił Robert Gumny. Portugalczyk zostawiał sporo miejsca na swojej stronie, tamtędy Lechowi groziło największe zagrożenie. A Gumny jest jednak pewniejszym punktem w aspekcie bronienia.

Radosław Murawski (z prawej) i Kristian Arnstad Jakub Kaczmarczyk PAP

Dość szybko też potwierdziło się, że Poznaniacy przede wszystkim muszą uważać na Frederika Emmery'ego i Kristiana Arnstada, to oni napędzali akcje AGF. I o ile goście rzeczywiście potrafili wprowadzać piłkę w pola karne, to już pod własną bramką tak dobrze się nie prezentowali. Stąd też dość żywy mecz.

"Kolejorz" na swoją pierwszą okazję musiał czekać do 18. minuty - strzał głową Ishaka obronił Mads Hedenstad. Po rzucie rożnym albański sędzia Juxhin Xhaja podyktował nawet rzut karny za zagranie ręką Jonasa Jensena-Abbewa, ale po interwencji VAR odwołał decyzję. Piłka bowiem najpierw dotknęła kolana obrońcy AGF, później dopiero dłoni.

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Patrząc jak mocno osłabiony był w tym spotkaniu mistrz Danii, można było od "Kolejorza" oczekiwać lepszej postawy. Zwłaszcza że w 32. minucie goście dopięli swego - nonszalanckie zagranie piłki przez Roberta Gumnego przyniosło stratę, Radosław Murawski nie zdążył z pokryciem Arnstada, a Tobias Bech z dość ostrego kąta pokonał Mateusza Lisa. Stało się to, czego obawiał się Frederiksen - gracze AGF uwierzyli, że są w stanie odwrócić losy tego dwumeczu.

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Poznaniacy zaś pudłowali na potęgę, jak Luis Palma w 40. minucie z czterech metrów. Później Honduranin zmarnował też rzut wolny tuż zza pola karnego, na wprost bramki.

Można było się spodziewać po przerwie tak podrażnionego Lecha, jak i jeszcze bardziej zmotywowanych gości z Danii. "Kolejorz" zaraz po przerwie miał sytuację sam na sam Walemarka (świetnie wybiegł z bramki Hedenstad), za chwilę jednak... VAR znów był akcji. Piłka trafiła w rękę Gumnego w polu karnym, sędzia z Albanii tego nie dostrzegł. Z pomocą przyszedł VAR, z karnego na 2:0 dla AGF podwyższył Arnstad. Choć uderzył źle, niemal w środek. A i tak pokonał Lisa. Przy Bułgarskiej zrobiło się wyjątkowo nieciekawie.

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Lecha ta bramka też zapiekła, rzucił się do ataku. Być może mógł dostać jedenastkę za rękę Becha, ale Xhaja nie dostał tym razem sygnału od VAR, choć analiza trwała długo. Za moment z wolnego tym razem w bramkę trafił Palma, znów jednak na miejscu był Hedenstad.

Lech grał nieporadnie, zaskakiwały dziury w środku pola, a Frederiksen nie dokonywał tu zmian. Choć prosiło się, by wszedł Filip Jagiełło.

Mateusz Lis (z lewej) w opałach w polu karnym Lecha Jakub Kaczmarczyk PAP

Kilka razy Duńczycy byli bliscy zdobycia trzeciej bramki po uderzeniach dystansu. Aż w końcu ją zdobyli - na kwadrans przed końcem, Frederik Tingager trafił głową po rzucie rożnym.

Lech był na deskach - i to dosłownie. Nie miał już pomysłu na to spotkanie: bronić czy atakować. Walemark człapał po boisku, Rodriguez notował stratę za stratą. Bliżej tu było bezpośredniego awansu mistrza Danii niż dogrywki.

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Frederiksen w końcu zaczął rotować składem, zeszli nie tylko Gumny i Rodriguez, ale też Ishak i Walemark. Gra się jednak nie zmieniła. Ostatecznie doszło więc do dogrywki.

W niej zaś w końcu szczęście się do Lecha uśmiechnęło, gdy zaczęła się 95. minuta. Dużo było farta w polu karnym gości jeszcze zanim na strzał zdecydował się Michał Gurgul. Ale także i później, gdy dobijał Jagiełło. Najważniejsze, że trafił - uratował sytuację. Tylko jednak na pięć minut, bo w 100. nie zdążył Pereira, a Tomas Kristjansson zmieścił piłkę przy dalszym słupku bramki Lisa.

Radość Filipa Jagiełło po bramce dla Lecha Jakub Kaczmarczyk PAP

W Poznaniu działy się rzeczy wręcz nierealne. Nierealne wydawało się to, że Hakans był w stanie przebiec z piłkę 3/4 boiska, wyłożyć ją Yannickowi Agnero, a ten nie potrafił pokonać w czystej sytuacji Hedenstada.

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W drugiej części dogrywki Lech był lepszy, atakował, gości dopadło już zmęczenie. Czas jednak upływał, wszystko zmierzało ku rzutom karnym. Zwłaszcza że coraz bardziej raziła niedokładność.

Do strzałów z 11 metrów ostatecznie doszło.

Lech zaczynał, trafił Jagiełło. A statystycznie ci, którzy zaczynają serię, częściej awansują. Arnstad w odpowiedzi, na wprost kibiców z Kotła trafił w słupek. Za chwilę jednak Hedenstad obronił strzał Sayyadmanesha, a Tingager wyrównał. Trzecia seria przyniosła obroniony strzał Kozubala i bramkę dla AGF. Po czwartej Aarhus prowadziło 3:2. A w piątej Lech już potrzebował cudu i interwencji Lisa, gdy Pereira wyrównał na 3:3. Cud się nie zdarzył, Bech trafił.

Lech nie poleci do Baku na Ligę Mistrzów, zagra w przyszły czwartek w Poznaniu z KI Klaksvik z Wysp Owczych w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy.

Statystyki meczu Lech Poznań 1 - 4 Aarhus GF Posiadanie piłki 51% 49% Strzały 18 14 Strzały celne 9 6 Strzały niecelne 5 2 Strzały zablokowane 4 6 Ataki 117 108

Kibice Aarhus GF w Poznaniu Jakub Kaczmarczyk PAP





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