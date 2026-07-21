Czerwona kartka w meczu Lecha Poznań. Nagrano, co zrobił bramkarz

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Piłkarze Lecha Poznań nie mogli lepiej rozpocząć drugiej rundy kwalifikacyjnej Ligi Mistrzów. W pierwszej połowie meczu z klubem Aarhus GF "Kolejorz" zdobył dwie bramki, jednak najlepszą wiadomością dla ekipy ze stolicy Wielkopolski była... czerwona kartka dla Jespera Hansena. W 37. minucie golkiper gospodarzy zdecydował się na karygodne zachowanie, które kosztowało go dalszy występ we wtorkowym meczu.

Czerwona kartka dla bramkarza klubu Aarhus GF w meczu z Lechem Poznań
Czerwona kartka dla bramkarza klubu Aarhus GF w meczu z Lechem PoznańX/sport_tvpplmateriał zewnętrzny

Lech Poznań we wtorek rozpoczął kwalifikacje Ligi Mistrzów, a w pierwszej kolejności polskiemu klubowi przyszło zmierzyć się z drużyną z Danii, klubem Aarhus GF. W pierwszej połowie spotkania na AutoC Park Randers dominowali piłkarze Nielsa Frederiksena - w 27. minucie wynik otworzył kapitan Mikael Ishak, a w 42. minucie drugą bramkę dołożył dla "Kolejorza" Patrik Walemark.

Bez wątpienia punktem zwrotnym była sytuacja, która miała miejsce w 37. minucie. Wówczas jeden z piłkarzy Lecha Poznań wybił piłkę daleko w kierunku bramki rywala, a w pogoń za nią rzucił się Luis Palma. W pewnym momencie honduraskiemu zawodnikowi przeszkodził Jesper Hansen. Golkiper Aarhus GF nie dość, że opuścił pole karne, to w dodatku już za tą strefą dopuścił się... zagrania ręką. Sędzia po skorzystaniu z VAR pokazał duńskiemu zawodnikowi czerwony kartonik i od tamtej pory "de Hvide" grali tylko w dziesiątkę.

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Znakomity występ Lecha Poznań z Danii. Mistrz Polski pokazał moc

Po przerwie piłkarze "Kolejorza" kontynuowali znakomity występ na duńskiej ziemi. Choć w 55. minucie Kristian Arnstad zdobył bramkę kontaktową dla Aarhus GF, sześć minut później spektakularnego gola strzelił Terry Yegbe. W 65. minucie dublet zaliczył Patrik Walemark, zdobywając dla Lecha Poznań czwartą bramkę tego wieczoru.

Ostatecznie ekipie ze stolicy Wielkopolski udało się dopilnować, aby rywale nie odrobili strat i mecz zakończył się wynikiem 4:1 dla mistrza Polski. Na rewanż Duńczycy nie będą jednak musieli długo czekać - drugi mecz drugiej rundy kwalifikacyjnej Ligi Mistrzów odbędzie się w Poznaniu już w środę, 29 lipca. Jeszcze przed tym spotkaniem Lech zmierzy się z Cracovią w pierwszej kolejce Ekstraklasy.

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piłkarz w niebieskiej koszulce Lecha Poznań z opaską kapitana na ramieniu i wyrazem radości na twarzy, wyraźnie świętujący ważny moment podczas meczu
Mikael IshakMonika WantołaINTERIA.PL
Piłkarz w niebieskiej koszulce drużyny Lech Poznań celebrujący zdobycie gola podczas meczu, z widocznymi emocjami i tatuażem na ramieniu, na tle rozmytego tłumu kibiców.
Patrik WalemarkLukasz GdakEast News
Mężczyzna w jasnozielonej koszulce sportowej na ciemnym, rozmytym tle, skupiony wyraz twarzy.
Jesper HansenKENZO TRIBOUILLARD/AFPEast News


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