W grze o triumf w Lidze Mistrzów w sezonie 2021/22 pozostało już tylko szesnaście drużyn. W składach drużyn, które zagrają w fazie pucharowej Ligi Mistrzów jest trzech Polaków - Robert Lewandowski (Bayern), Wojciech Szczęsny (Juventus) i Kamil Piątkowski (Red Bull Salzburg). Jak będę prezentowały się pary 1/8 finału LM? Czy już na tym etapie dojdzie do hitu?





Liga Mistrzów: kto zagra w 1/16 finału?

Zwycięzcy poszczególnych grup Ligi Mistrzów to drużyny, które są rozstawione i na pewno nie zagrają przeciwko sobie w 1/8 finału rozgrywek. Są to następujące drużyny: Manchester City, Liverpool, Ajax, Real Madryt, Bayern Monachium, Manchester United, Lille i Juventus. Pewne jest zatem, że na tym etapie rozgrywek Robert Lewandowski nie zagra przeciwko Wojciechowi Szczęsnemu.



Wśród zespołów, które awansowały do 1/8 finału Ligi Mistrzów z drugich miejsc są: PSG, Atletico Madryt, Sporting, Inter, Benfica, Villarreal, Salzburg i Chelsea.

Liga Mistrzów: zasady losowania

Przypomnijmy, że w 1/8 finału Ligi Mistrzów nie mogą zagrać przeciwko sobie drużyny z tego samego kraju oraz zespoły występujące w tych samych grupach fazy zasadniczej. Wykluczone jest zatem rozlosowanie już na tym etapie rozgrywek w Lidze Mistrzów derbów Madrytu, potyczki Juventus - Inter czy angielskiej pary.



Broniąca tytułu Chelsea Londyn może zatem wpaść na Bayern czy świetnie spisujący się w tym sezonie Ajax.



Potencjalne pary 1/8 finału Ligi Mistrzów

Istnieje wiele wariantów par 1/8 finału Ligi Mistrzów, ale kilka może wyglądać niezwykle emocjonująco.



Poniżej lista najciekawszych wariantów do rozlosowania w 1/8 finału w Lidze Mistrzów:



Manchester City - Inter

Manchester City - Atletico

Liverpool - PSG

Liverpool - Inter

Real - PSG

Real - Chelsea

Bayern - PSG

Bayern - Atletico

Bayern - Inter

Bayern - Chelsea

Ajax - PSG

Manchester United - PSG

Manchester United - Inter

Juventus - PSG

Juventus - Atletico



Liga Mistrzów: kiedy mecze 1/8 finału?

Pierwsze mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów odbędą się między 15 a 23 lutym 2022 roku, natomaist rewanże - między 8 a 16 marca. Finał rozgrywek odbędzie się 28 maja na Stadionie Kriestowskij w Petersburgu.



Liga Mistrzów: kiedy i o której godzinie losowanie par 1/8 finału?

Losowanie par 1/8 finału odbędzie się odbędzie się w poniedziałek 13 grudnia. Początek ceremonii w Nyonie o godzinie 12.00



Gdzie oglądać losowanie Ligi Mistrzów? Transmisja w tv

Losowanie Ligi Mistrzów będzie można oglądać w telewizji na kanale Polsat Sport Premium 1.



Gdzie obejrzeć losowanie Ligi Mistrzów online live stream?

Losowanie można obejrzeć również online live stream na Polsat Box Go i na UEFA.com



Liga Mistrzów: losowanie 1/8 finału. Tekstowa relacja "na żywo"

Tekstowa relacja "na żywo" dostępna będzie także na sport.interia.pl

