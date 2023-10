Czarny wieczór Kyliana Mbappe. Francuzi bezlitośni dla PSG i jego gwiazdy

Błyskawice i szaleństwo w Newcastle

Relacjonujący spotkanie w Newcastle dziennikarze i komentatorzy zaznaczają, że mistrzowie Francji nie byli w stanie zaadaptować się do niezwykłej atmosfery na stadionie St. James’Park i nie znaleźli żadnego sposobu, aby przeciwstawić się napierającym "Srokom".

" Przecież oni wiedzieli, że naprzeciw siebie będą mieli nie tylko drużynę, ale cały stadion, miasto i całą historię powrotu do Ligi Mistrzów po 21 latach , ale nawet to wiedząc, paryżanie ani razu nie przeciwstawili się tym błyskawicom i szaleństwu. Ani razu nie odpowiedzieli na fizyczne wyzwania, które postawiło im Newcastle."

Mbappe, Marqunhos, Mouani najgorsi w zespole

Srogo oceniony został mistrz świata z 2018 roku i aktualny wicemistrz Kylian Mbappe. 25-letni reprezentant Francji oddał tylko jeden strzał na bramkę rywali i to dopiero w 85. minucie spotkania, miał zaledwie 51 kontaktów z piłką, z zawodników pierwszego składu mniej mieli tylko Goncalo Ramos (43) i Kolo Muani (24).

Co więcej ta gwiazda światowego futbolu, piłkarz wart blisko 200 milionów euro podjęła się próby tylko jednego dryblingu. Został oceniony w "L’Equipe" na "dwójkę" w dziesięciostopniowej skali, najgorzej oprócz kapitana drużyny Marquinhosa i Muaniego. "Czarny wieczór Mbappe" - pisze gazeta. Wszyscy jednak zaznaczają, że Mbappe był niedawno kontuzjowany i z pewnością nie był gotowy na to, by Anglii grać na 100 procent.