Cudu w Zabrzu nie było. Górnik pożegnał się z Ligą Mistrzów z honorem

Górnik Zabrze w europejskich rozgrywkach nie grał od bardzo dawna. Ostatni występ w fazie grupowej przypada na sezon 1995/1996, gdy "Górnicy" rywalizowali w turnieju, który już nie istnieje, a więc Pucharu Intertoto UEFA. W grupie Górnik zajął wówczas ostatnie miejsce, nie zdobywając punktu.

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Patrząc zaś na eliminacje, ostatni raz ekipę z Zabrza oglądaliśmy na tym etapie w sezonie 2018/2019, gdy ich przygoda zakończyła się na drugiej rundzie eliminacji do Ligi Europy. W sezonie 2026/2027 ekipa prowadzona przez Michala Gasparika dostała szansę rywalizacji o udział w Lidze Mistrzów.

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Pierwszym rywalem na tej drodze stało się jednak Fenerbahce. Turecki gigant był bardzo wyraźnym faworytem do awansu, a wygraną 1:0 u siebie przybliżył się do tego celu. Rewanż w Zabrzu zapowiadał się jednak pasjonująco, a przy takim wyniku nikt polskiego zespołu skreślać nie zamierzał.

Zaczęło się niestety fatalnie z perspektywy Górnika. Już w 10. minucie doszło bowiem do sytuacji kontrowersyjnej w polu karnym. Ta umknęła początkowo arbitrowi, ale po analizie VAR sędzia z Belgii podyktował rzut karny dla gości. Do piłki ustawionej na 11. metrze od bramki podszedł Talisca.

Choć bramkarz Górnika robił wszystko, co możliwe, aby wyprowadzić Brazylijczyka z równowagi, to na nic się to zdało. Zawodnik gości zmylił golkipera gospodarzy i otworzył wynik. Chwilę po tym golu nad stadionem pojawiło się na tyle dużo dymu, że, sędzia musiał zarządzić kilkuminutową przerwę.

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Pierwszą groźną akcją Górnika był strzał z rzutu wolnego Erika Janży w 29. minucie. Perfekcyjnie między słupkami zachował się jednak bramkarz "Fener". Od tego momentu Górnik stał się zdecydowanie odważniejszy. W końcówce wyprowadził kilka całkiem groźnych ataków. Wszystkie kończyły się jednak paradami bramkarza gości.

Napór w końcu przyniósł efekt. W dziesiątej minucie doliczonego czasu gry do pierwszej połowy Górnik kolejny raz zaatakował skrzydłem. Przy zamieszaniu w polu karnym najlepiej odnalazł się Sacek, który płaskim strzałem doprowadził do remisu. Do przerwy mieliśmy więc wynik 1:1 i szansę na awans dla obu drużyn.

Trener Fenerbahce zdecydował się posłać do boju na drugą połowę Masona Greenwoda. To roszady Gasparika szybciej dały efekty. Kilkadziesiąt sekund po wejściu na murawę bardzo groźnym strzałem popisał się Chłań. Ponownie dobrze interweniował jednak bramkarz przyjezdnych.

Od tego momentu Górnik ponownie zepchnął rywali do defensywy, jak to miało miejsce pod koniec pierwszej części gry. To goście stworzyli sobie jednak znakomitą sytuację dzięki grze kombinacyjnej. W sytuacji sam na sam w 73. minucie świetnie zachował się jednak bramkarz Górnika, który utrzymał gospodarzy w grze.

W końcówce wyraźnie więcej ofensywnej inicjatywy wykazywał Górnik. Na nic konkretnego się to jednak niestety nie przełożyło. Zespół prowadzony przez Gasparika zremisował 1:1 z gigantem i z marzeniami o Lidze Mistrzów pożegnał się z honorem.

Statystyki meczu Górnik Zabrze 1 - 1 Fenerbahce Posiadanie piłki 45% 55% Strzały 15 15 Strzały celne 6 3 Strzały niecelne 4 7 Strzały zablokowane 5 5 Ataki 96 92

Lech Poznań - Górnik Zabrze Krzysztof Kubiak/REPORTER East News





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