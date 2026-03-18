Cudowny gol gwiazdora, a potem fatalne wieści. Gigant ogłasza, oficjalnie

Chelsea podeszła do wtorkowego, rewanżowego starcia z ekipą Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów z nadzieją na wielką remontadę - w pierwszej odsłonie zmagań obu drużyn "Les Parisiens" zatriumfowali bowiem 5:2. Różnica niby spora, lecz nie takie powroty widział futbol.

Ostatecznie jednak wszelkie plany "The Blues" spełzły na niczym - już po kwadransie Paryżanie prowadzili 2:0, a całe spotkanie zakończyli triumfem 3:0. Zawodnicy Liama Roseniora nie mieli tu szans, a jedną z gwiazd PSG szczególnie błyszczących na murawie był Bradley Barcola.

Problem PSG po hicie Ligi Mistrzów. Bradley Barcola z kontuzją

Reprezentant Francji był jednym z graczy, którzy wpisali się na listę strzelców - i to w wielkim stylu, bowiem jego gol z 14. minuty był wyjątkowej urody. Niestety potem nie mógł on być zadowolony z przebiegu zdarzeń na boisku.

23-latek opuścił murawę w 59. minucie z powodu kontuzji, zostając zastąpionym przez Desire Doue. Nazajutrz zaś nadeszły konkretne informacje dotyczące stanu jego zdrowia - i trzeba przyznać, że ekipa dowodzona przez trenera Luisa Enrique ma poważny problem.

Zgodnie z oficjalnym komunikatem potentata z Ligue 1 Barcola doznał bowiem poważnego skręcenia więzadła w prawej kostce, co wiązać się będzie z co najmniej kilkoma tygodniami pauzy.

Barcola ominie nie tylko mecze klubowe, ale sparingi reprezentacji Francji

Tym samym na pewno nie zobaczymy tego futbolisty w akcji w spotkaniu z OGC Nice w najbliższy weekend i nie ma też co liczyć na to, że weźmie udział w zgrupowaniu kadry Francji podczas marcowej przerwy reprezentacyjnej, w trakcie której "Les Bleus" mają zmierzyć się towarzysko z Brazylią i Kolumbią.

Dla Barcoli jednak najważniejsze będzie w pełni wydobrzeć w taki sposób, by mógł on się spokojnie załapać na mundial w Ameryce Północnej - jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, to powinien on otrzymać zaproszenie na turniej od selekcjonera Didiera Deschampsa.

"Trójkolorowi" zmierzą się na MŚ z Senegalem, Norwegią oraz zwycięzcą jednej ze ścieżek barażowych, którego poznamy wraz z końcem marca.

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)

W taki sposób FC Barcelona trenowała przed decydującym meczem przeciwko Newcastle w LM. WIDEO Associated Press © 2026 Associated Press