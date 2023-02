Cudowne dziecko niemieckiego futbolu odżyło jako 30-latek! Klopp zachwycony

Hitem wtorku będzie starcie Realu z Liverpoolem . To mecz, który zapowiadany jest jako rewanż za ubiegłoroczny finał Ligi Mistrzów. W Paryżu lepsi okazali się "Los Blancos", którzy pokonali "The Reds" 1:0 i sięgnęli po kolejne trofeum.

Liga Mistrzów: Jurgen Klopp zachwycony Mario Goetzem

Równolegle Eintracht będzie podejmował Napoli . Faworytami wydają się piłkarze spod Wezuwiusza, którzy deklasują konkurencję we Włoszech i są zdecydowanymi liderami Serie A. Z drugiej strony nikt w stolicy Kampanii nie ukrywa, że to właśnie liga jest priorytetem i znajduje się w hierarchii klubu wyżej niż rozgrywki europejskie. Frankfurtczycy wcale nie będą więc pozbawieni szans.

Jednym z najważniejszych piłkarzy Eintrachtu jest w tym sezonie Mario Goetze. 30-latek trafił do drużyny znad Menu latem zeszłego roku i szybko wywalczył sobie miejsce w pierwszej jedenastce. W podcaście WDR "Ball you need is love" Jurgen Klopp rozpływał się nad formą piłkarza, z którego przed laty zrobił gwiazdę w Borussii Dortmund. - Bardzo cieszę się z tego, że wybrał Frankfurt. Klub prowadzony jest naprawdę dobrze, muszę to przyznać, choć jako byłemu trenerowi Mainz, trudno przechodzi mi to przez gardło - powiedział szkoleniowiec.