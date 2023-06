Cudowna wiadomość dla Szymona Marciniaka po finale. Jest jedno "ale"

Szymon Marciniak notuje niesamowity sezon. Pod koniec minionego roku polski sędzia poprowadził finał mistrzostw świata , w którym Argentyna ograła Francję po serii rzutów karnych. Teraz przyszło mu być rozjemcą w wielkim finale Ligi Mistrzów , w którym Manchester City mierzył się z Interem . Tym samym 42-latek z Płocka zapisał się w historii . Wcześniej bowiem tylko jeden sędzia został nominowany do obu takich spotkań podczas jednego sezonu, a był nim Howard Webb .

Tegorocznym zwycięzcą Ligi Mistrzów został Manchester City, ogrywając 1:0 Inte r po trafieniu Rodriego. Hiszpański pomocnik trafił do siatki w 68. minucie, popisując się mocnym strzałem z kilkunastu metrów, a następnie został wybrany MVP finałowego spotkania. A jak w świetle reflektorów poradził sobie Szymon Marciniak ?

Finał Ligi Mistrzów: Manchester City - Inter. Szymon Marciniak chwalony za wykonaną pracę

Zachwycony postawą polskiego sędziego był także jego były kolega po fachu - Manuel Graefe, arbiter FIFA w latach 2007-2018. 49-latek stwierdził, że mecz był bardzo intensywny, a Szymon Marciniak popisał się zarządzaniem na najwyższym poziomie. Dodał, że Polak nie uchronił się wprawdzie przed błędami, lecz były to nieistotne drobiazgi. Pokazał za to osobowość i kontrolę nad grą. - To obecnie jeden z, jeśli nie najlepszy sędzia na świecie - pochwalił Szymona Marciniaka Manuel Graefe.