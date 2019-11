Cztery gole "Lewego" w piętnaście minut zrobiły wrażenie nie tylko na polskich fanach piłkarza. Zwycięstwo we wtorkowym meczu Bayernu Monachium nad Crveną Zvezdą Belgrad 6-0 i wyczyn Polaka rozgrzały największe sportowe media na świecie.

W środowy poranek nie milkną echa popisu Roberta Lewandowskiego w zwycięskim meczu Bayernu Monachium nad Crveną Zvezdą Belgrad w Lidze Mistrzów. Zwycięstwo niemieckiej drużyny 6-0 to w dużej mierze zasługa Polaka, który w popisowy sposób czterokrotnie trafiał do bramki i to w zaledwie piętnaście minut.

"LewanTORski" pisze o polskim napastniku magazyn "Bild". Jego nazwisko zostało zatem nieco odmienione, ale trzeba przyznać, że "Lewanbramowski" (tak można przetłumaczyć zamysł sąsiadów zza zachodniej granicy) też brzmi dobrze i nawet pasuje do kogoś, kto jak sam napisał na Twitterze bohater wtorkowego spotkania, uzależniony jest od strzelania goli.

"Najszybszy czteropak w historii Ligii Mistrzów" - dodaje redakcja niemieckiego tytułu "Bild".

Pozostając przy niemieckiej prasie, sięgamy też po "Suddeutsche Zeitung". Tam autorzy nazwali wyczyn napastnika "14-minutowym show Lewandowskiego". W rzeczywistości cztery gole padły bowiem do bramki nie w 15 minut, ale w 14 minut i 31 sekund.

We włoskiej prasie również nie brakuje pozytywnych słów pod adresem naszego rodaka. Dziennikarze "La Gazzetta dello Sport" poszli jednak o krok dalej i podliczyli statystki aż z czterech miesięcy, które też wyglądają imponująco. "Zjawiskowy Lewandowski: 31 bramek w 4 miesiące" - piszą we Włoszech.

Wczytując się głębiej w treść, znajdziemy kolejne autorskie perełki.

"Robert Lewandowski, autentyczna machina wojenna, seryjny zabójca pola karnego" - rozpisują się Włosi.

"L’Equipe" końcowy wynik spotkania przypisuje się w dużej mierze piłkarzowi znad Wisły. Francuski dziennik sportowy wymienia liczbę wszystkich goli piłkarza, które zapisały się na jego koncie w tym sezonie, zarówno w meczach reprezentacyjnych, jak i tych klubowych.

Uwagę na rekordowe strzały "Lewego" zwrócili też dziennikarze BBC. Najszybciej strzelone cztery bramki. Brytyjskie medium przypomina też wyczyn Polaka z 2015 roku, kiedy to Lewandowski strzelił pięć goli w zaledwie dziewięć minut.

W środowy poranek na szczycie sportowych newsów w CNN bez zaskoczenia też znajdziemy "Lewego". "W tym sezonie polski napastnik ma pasję do strzelania bramek, która sprawiłaby, że nawet do oczu Lionela Messiego lub Cristiano Ronaldo napłynęłyby łzy" - pisze serwis CNN.



"31-latek stał się jednym z najlepszych napastników w Europie i najbardziej płodnym strzelcem goli przez większą część ostatniej dekady, choć być może jego wyczyny zostały nieco przyćmione przez liczby Messiego i Ronaldo" - czytamy w amerykańskich mediach.



Zdjęcie Robert Lewandowski / AFP

Lewandowski jest w niesamowitej formie w obecnym sezonie. Tylko w Lidze Mistrzów ma już 10 trafień i jest liderem klasyfikacji strzelców. Drugi jest Norweg Erling Haaland z FC Salzburg, który strzelił siedem goli.

Od początku kariery Lewandowski zdobył 63 bramki w Champions League i jest piąty w klasyfikacji wszech czasów. O jedno trafienie wyprzedza go Francuz Karim Benzema. W zestawieniu prowadzi Cristiano Ronaldo, który ma 127 bramek.



AB



Liga Mistrzów

2019-11-26 21:00 | Stadion: Stadion Rajko Mitić | Widzów: 44118 | Arbiter: B. Kuipers Crvena Zvezda Belgrad Bayern Monachium 0 6 DO PRZERWY 0-1 Goretzka 14' R. Lewandowski 53',60',64',67' C. Tolisso 89'

0 6 Crvena Zvezda Belgrad Bayern Monachium Neuer Pavard Martinez Boateng Davies Goretzka Thiago Tolisso Coutinho Lewandowski 4 Coman Borjan Gobeljić Degenek Milunović Rodić Vukanović Cañas Marin Petrović García Boakye SKŁADY Crvena Zvezda Belgrad Bayern Monachium Milan Borjan Manuel Neuer Marko Gobeljić Benjamin Pavard Miloš Degenek 68′ 68′ Aginaga Javi Martinez 7′ 7′ Nemanja Milunović Jerome Boateng Milan Rodić Alphonso Davies Aleksa Vukanović 14′ 14′ Leon Goretzka 61′ 61′ José Alberto Cañas Ruiz Herrera Alcantara Thiago Marko Marin 89′ 89′ Corentin Tolisso 76′ 76′ Njegoš Petrović 60′ 60′ Philippe Coutinho 69′ 69′ Mateo Ezequiel García 53′ (k.), 60′, 64′, 67′ 53′ (k.), 60′, 64′, 67′ 77′ 77′ Robert Lewandowski Richmond Yiadom Boakye Kingsley Coman REZERWOWI Zoran Popović Sven Ulreich 69′ 69′ Radovan Pankov 68′ 68′ Joshua Kimmich 61′ 61′ Miloš Vulić Lars Lukas Mai 76′ 76′ Mirko Ivanić 60′ 60′ Ivan Periszić Jander Ribeiro Santana Serge Gnabry Rajiv van La Parra 77′ 77′ Thomas Mueller António Manuel Fernandes Mendes