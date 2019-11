Wtorkowe spotkanie Crvena Zvezda – Bayern zakończyło się zwycięstwem monachijskiej drużyny 6-0. Autorem aż czterech goli był Robert Lewandowski, który wszystkie strzały zanotował w rekordowym tempie 14 minut i 31 sekund. Na bankiecie tuż po spotkaniu "Lewy” został przywitany owacjami na stojąco.

Robert Lewandowski błyszczy formą sportową, zachwycając cały piłkarski świat. W Lidze Mistrzów jest liderem w klasyfikacji strzelców, a to czego dokonał we wtorkowym meczu pomiędzy Crveną Zvezdą a Bayernem Monachium utwierdza znawców piłki nożnej w przekonaniu, że Polak obecnie jest nie do zatrzymania.

Cztery bramki w mniej niż piętnaście minut zachwyciły kibiców. Do Polaka płyną gratulacje z całego świata, a na jeden z pierwszych gestów uznania mógł liczyć już we wtorkowy wieczór podczas bankietu w Belgradzie.

Polak wszedł na salę jako pierwszy i natychmiast rozległy się gromkie brawa. Jak widać na nagraniu, Lewandowskiemu uśmiech nie schodził z twarzy.

- Byliśmy świadkami pięknego meczu, do którego drużyna podeszła bardzo poważnie, zagrali fantastycznie. Chciałem serdecznie pogratulować - powiedział Karl-Heinz Rummenigge, jeden z najlepszych napastników świata na początku lat 80.

W sobotę 30 listopada kolejne spotkanie. Tym razem w Bundeslidze Bayern Monachium zmierzy się z Bayerem Leverkusen.