"Czerwone Diabły" dwa razy przegrywały na wyjeździe z Atalantą Bergamo w czwartej kolejce Ligi Mistrzów, ale dwa razy do remisu doprowadził Portugalczyk. Zrobił to w doliczonym czasie pierwszej i drugiej połowy. Mecz skończył się wynikiem 2-2.

"Dla nas Ronaldo jest jak Michael Jordan dla Chicago Bulls" - powiedział po meczu opiekun MU.

"On jest niesamowity. To był wyrównany mecz, mógł potoczyć się różnie" - tłumaczył Norweg.



"Czerwone Diabły" mają siedem punktów w tabeli grupy F , tylko samo co Villarreal CF.

Zdjęcie Cristiano Ronaldo / AFP

Pawo