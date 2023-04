Olivier Giroud zdobył bramkę dla Milanu, co ostatecznie przesądziło o awansie "Rossonerich" do półfinału Ligi Mistrzów, ale wcześniej w kiepskim stylu zmarnował rzut karny. To o tyle niespodziewane, że wcześniej Francuz uchodził za znakomitego wykonawcę "jedenastkę". Ba, jeżeli przyjrzymy się tematowi bliżej - okaże się, że przed jego strzałem w ligach top5 Europy nie było w tym elemencie piłkarza z wyższą skutecznością od Girouda.