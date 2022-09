Co zrobi "Lewy", jeśli strzeli gola Bayernowi? Zadecyduje jeden czynnik

Choć Robert Lewandowski ma za sobą wiele naprawdę fantastycznych sezonów rozegranych dla Bayernu Monachium, to w oczach niektórych kibiców "Die Roten" wszystkie sukcesy Polaka zostały ostatnio nieco przysłonięte poprzez jego burzliwe rozstanie z zespołem.

Być może kwestia ta nie miałaby obecnie większego znaczenia, gdyby nie fakt, że mistrzowie Niemiec trafili w Lidze Mistrzów do jednej grupy m.in. z FC Barcelona, dla której "Lewy" już teraz jest kluczowym ogniwem. Powrót napastnika do stolicy Bawarii budzi więc gigantyczne zainteresowanie - w tym m.in. kwestia co do tego, jak sam "RL9" zachowa się na Allianz Arena.

Jaka będzie reakcja Roberta Lewandowskiego na strzelonego gola? Oto teoria Niemców

Kapitan polskiej kadry jest w wybitnej formie strzeleckiej - od rozpoczęcia sezonu 2022/2023 tylko raz nie zdobył gola w meczu "Blaugrany" - na inaugurację Primera Division, kiedy to "Duma Katalonii" mierzyła się z Rayo Vallecano. W każdym innym przypadku pokazał bardzo dobrą skuteczność, a ostatnio w Champions League skompletował nawet hat-tricka przeciwko Viktorii Pilzno.

Choć Bayern będzie nieporównywalnie trudniejszym rywalem, niż zespół z Czech, to wszyscy raczej oczekują, że "Lewy" również i tym razem zdoła skierować piłkę do siatki. Pytanie brzmi: czy jeśli faktycznie mu się uda wpisać na listę strzelców, to będzie ową bramkę celebrować, czy na znak szacunku dla "Die Roten" powstrzyma wszelkie swoje emocje?

"Bild Sport" ma już własną teorię na ten temat. Zdaniem niemieckiego dziennika piłkarz sporo myśli na temat tego, w jaki sposób zachowają się względem niego kibice Bayernu. Jeśli już na wstępie zaczną go wygwizdywać, to raczej nie powstrzyma się przed wyrazami radości po strzelonym golu. Jeśli zaś zostanie ciepło przyjęty, to nastąpi pewna wymiana uprzejmości i nie będzie on okazywać emocji po swym - na razie hipotetycznym - trafieniu.

Liga Mistrzów. Początek meczu Bayern Monachium - FC Barcelona już o 21.00

Miejmy nadzieję, że faktycznie dziś przekonamy się o tym, jak postąpi w takiej sytuacji "Lewy" - i że obie strony piłkarskiej bitwy zapewnią nam wyśmienite widowisko. Mecz Bayern Monachium - FC Barcelona będzie można obejrzeć w Polsat Sport Premium 1, relacja na żywo będzie dostępna również w Interii Sport.

