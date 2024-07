Co za występ w eliminacjach Ligi Mistrzów. Zawodnik polskiego klubu z klasycznym hat-trickiem

Jagiellonia już wcześniej występowała w eliminacjach europejskich pucharów, ale pierwszy raz gra w najważniejszych rozgrywkach, czyli Lidze Mistrzów . Stało się to dzięki temu, że w poprzednim sezonie klub po raz pierwszy w historii wywalczył tytuł najlepszej drużyny w naszym kraju .

Podopieczni trenera Adriana Siemieńca zgromadzili na koniec ubiegłych rozgrywek tyle samo punktów co Śląsk Wrocław, ale mieli korzystniejszy bilans meczów bezpośrednich, który przesądził o tytule.

Po kwadransie goście przeprowadzili trójkową akcję. Pululu, otrzymawszy piłkę po szybkim wyrzucie z autu, podał ją do Kristoffera Hansena, a ten zagrał ją do Imaza, który trafił do siatki.