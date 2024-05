Co za wieści zaraz po półfinale Ligi Mistrzów. To ma być nowy trener Bayernu, hit o krok

We wtorkowy wieczór doszło do niezwykle emocjonującej potyczki między Bayernem Monachium a Realem Madryt w półfinale Ligi Mistrzów - niedługo po końcowym gwizdku tego starcia w niemieckich mediach pojawiły się nowe informacje potwierdzające wcześniejsze plotki o tym, kto może przejąć niebawem "Die Roten" z rąk Thomasa Tuchela. Wszystko wskazuje na to, że będzie to postać doskonale znana w niemieckim futbolu - Ralf Rangnick. Do dopięcia pozostały szczegóły.