Real Madryt już przed środowym meczem był pewny awansu do fazy pucharowej Ligi Mistrzów . "Los Blancos" byli w czterech poprzednich kolejkach bezbłędni, notując komplet zwycięstw. Napoli sprawowało się nieco gorzej - uzyskało dwie wygrane, jeden remis i jedną porażkę. W stolicy Hiszpanii "Partenopei" mieli więc o co grać.

Real Madryt - Napoli: Kapitalne otwarcie meczu, błyskawiczna wymiana ciosów

Już w dziewiątej minucie Napoli otworzyło wynik rywalizacji. Giovanni Di Lorenzo dośrodkował piłkę do Giovanniego Simeone , a ten wepchnął ją do bramki . Ofiarnie interweniował jeszcze Andrij Łunin , ale czujniki w ramach Goal Line Technology jednoznacznie wskazały arbitrowi, że futbolówka przekroczyła linię.

Liga Mistrzów: Wielkie emocje w meczu Real – Napoli

Wydawało się, że po początkowych problemach Real ma już wszystko pod kontrolą. Tymczasem początek drugiej połowy przyniósł kolejny zwrot akcji . W 47. minucie bramkę zdobył bowiem Anguissa i znów było po równo. To sprowokowało natomiast obie drużyny do bardziej intensywnej gry, która zdecydowanie cieszyła postronnych widzów.