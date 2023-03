Co za szczerość Haalanda! Zdradził, czym się zmęczył. "Nie myślałem"

W środowy poranek media na całym świecie rozpisują się o Erlingu Haalandzie, który "zaprowadził" Manchester City do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. "The Citizens" wygrali 7:0 z RB Lipsk w rewanżowym meczu 1/8 finału, w dwumeczu pokonując niemiecką drużynę 8:1. Wtorkowy wieczór na City of Manchester Stadium należał do norweskiego napastnika, który strzelił aż pięć bramek, a mogło być ich więcej, gdyby Pep Guardiola w 60. minucie nie zdjął go z boiska.