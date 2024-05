Co z przyszłością Luisa Enrique? Prezes PSG wypalił tuż po porażce

PSG dosłownie biło głową w mur (i obramowanie bramki). Już jest za burtą Ligi Mistrzów

Gdyby ktoś chciał wierzyć w przeznaczenie czy klątwy, mógłby dojść do wniosku, że Paris Saint-Germain zwyczajnie nie jest pisany triumf w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Z drugiej strony, patrząc na cały dwumecz z Borussią Dortmund, można dojść do wniosku, że mistrzowie Francji po raz kolejny przegrali na własne życzenie. Po porażce na Signal Iduna Park (0:1) jasne było, że to gospodarze rewanżu będą musieli nadawać tempo. Trudno jednak w ten sposób określić postawę piłkarzy Luisa Enrique w pierwszej połowie. A tuż po przerwie kluczową dla dwumeczu bramkę ustrzelił Mats Hummels.

Ten gol to kamyczek do ogródka dla szkoleniowca, bo tak świetnie grającego w powietrzu piłkarza, jak defensor BVB, nie powinien bronić niepewny Beraldo, choć i sam gracz się nie popisał. Przy stanie 0:1 PSG rzeczywiście wykreowało sobie kilka dogodnych okazji, obijając bez pamięci obramowanie bramki. Futbolówka jednak ani myślała wpaść do bramki Gregora Kobela, zwłaszcza, że sam bramkarz również prezentował się wybornie we wtorkowy wieczór. Ostatecznie Niemcy dowieźli rezultat do końca, a paryżanie po raz kolejny musieli obejść się smakiem.