Po meczu z Lipskiem Nagelsmann przyznał, że Lewandowski "czuł napięcie w okolicach pachwiny", dlatego zdjął go z boiska wcześniej, niż pierwotnie planowano.



Ta informacja zasiała ziarno niepewności w serca fanów mistrza Niemiec. W poniedziałek "Lewy" trenował jednak razem z zespołem , a nowe wieści w sprawie stanu jego zdrowia przekazał Nagelsmann podczas przedmeczowej konferencji prasowej.



Szkoleniowiec przyznał, że Lewandowski wygląda dobrze. Do Barcelony nie poleci za to Corentin Tolisso, a Serge Gnabry oraz Kingsley Coman - choć udadzą się w podróż do Hiszpanii razem z drużyną - wciąż nie dostali zielonego światła na występ od pierwszej minuty. Ich sytuacja wyjaśni się dopiero w ostatniej chwili.



Początek meczu FC Barcelona - Bayern Monachium we wtorek o godzinie 21.00. Transmisja w Polsacie Sport Premium 1.



