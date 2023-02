Do niecodziennych scen doszło w trakcie spotkania Inter Mediolan - FC Porto w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Niewiele brakowało, by doszło do bójki między piłkarzami włoskiego zespołu. Po dosadnej wymianie zdań ruszyli do siebie Edin Dżeko i Andre Onana, który trzykrotnie usłyszał: "Zamknij się i wracaj do bramki". Sytuację w kulminacyjnym momencie opanował Hakan Calhanoglu.