Bardzo mocno osłabione Lazio zremisowało z Club Brugge 1-1 w 2. kolejce Ligi Mistrzów. Obie bramki padły w pierwszej połowie, a po przerwie swoją szansę w barwach włoskiego klubu otrzymał Szymon Czyż.

Koronawirus bardzo mocno zdziesiątkował kadrę Lazio i w meczu Ligi Mistrzów przeciwko Club Brugge nie wystąpili czołowi piłkarze zespołu. Ciro Immobile, Manuel Lazzari i Luis Alberto musieli pozostać w Rzymie, gdzie odbywali kwarantannę. Zamiast nich do Belgii wybrało się natomiast kilku graczy z młodzieżowych ekip "Biancocelestich".



Pomimo osłabienia podopieczni Simone Inzaghiego jako pierwsi wyszli na prowadzenie. Joaquin Correa otrzymał dobre podanie z bocznej strefy boiska, złamał akcję do środka i pewnym uderzeniem dopełnił formalności. Gospodarze odpowiedzieli tuż przed przerwą po bezmyślnym faulu we własnym polu karnym Patrica. "Jedenastkę" na gola zamienił natomiast Hans Vanaken.



W 69. minucie meczu na boisku swoje pierwsze minuty w Lidze Mistrzów otrzymał Szymon Czyż. 19-latek zmienił Felipe Caicedo, a w protokole meczowym zapisał się dzięki żółtej kartce, zdobytej kilka minut później.



2020-10-28 21:00 | Stadion: Jan Breydelstadion | Arbiter: Anthony Taylor Club Brugge KV Lazio Rzym 1 1 DO PRZERWY 1-1 H. Vanaken 42' J. Correa 14'

1 1 Club Brugge KV Lazio Rzym Mignolet Mata Deli Kossounou Diatta Vormer Sobol Vanaken Rits Dennis De Ketelaere Reina Patric Acerbi Hoedt Marušić Milinković-Savić Akpa Akpro Fares Parolo Correa Caicedo SKŁADY Club Brugge KV Lazio Rzym Simon Mignolet Jose Manuel Reina Clinton Mukoni Mata Pedro Lourenço 40′ 40′ 46′ 46′ Patricio Gabarron Simon Désiré Sylvanus Deli Francesco Acerbi Odilon Kossounou 45′ 45′ Wesley Hoedt 32′ 32′ Krépin Diatta Adam Marušić Ruud Willem Vormer Sergej Milinković-Savić Eduard Sobol 58′ 58′ Jean-Daniel Akpa 42′ (k.) 42′ (k.) Hans Vanaken 35′ 35′ 56′ 56′ Mohamed Salim Fares 88′ 88′ Mats Rits Marco Parolo 69′ 69′ 88′ 88′ Emmanuel Bonaventure Dennis 14′ 14′ Carlos Joaquín Correa 84′ 84′ Charles De Ketelaere 68′ 68′ Felipe Caicedo REZERWOWI Ethan Shea Horvath Marco Alia Brandon Mechele 68′ 68′ 76′ 76′ Szymon Czyż Federico Ricca Rostagnol 46′ 46′ Andreas Hoelgebaum Pereira Eder Alvarez-Balanta 56′ 56′ Vedat Muriqi Youssouph Mamadou Badji D. Franco 88′ 88′ Michael Krmenčík Alessio Furlanetto 84′ 84′ Noa Noëll Lang M. Bertini David Chidozie Okereke M. Pica Siebe Schrijvers

STATYSTYKI Club Brugge KV Lazio Rzym 1 1 Posiadanie piłki 59,8% 40,2% Strzały 9 9 Strzały na bramkę 4 4 Rzuty rożne 7 2 Faule 18 13

