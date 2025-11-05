Club Brugge - FC Barcelona. LM. O której obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Mecz Club Brugge - FC Barcelona w ramach 4. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1, TVP Sport oraz CANAL+ Extra 1. Dostępny będzie także stream online na stronie internetowej TVP Sport i w platformie CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

FC Barcelona - Elche CF. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Club Brugge - FC Barcelona. Liga Mistrzów. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

FC Barcelona ma przed sobą czwarty mecz tegorocznej Ligi Mistrzów. W dotychczasowych trzech ekipa z Katalonii odniosła dwa zwycięstwa (2:1 z Newcastle i 6:1 z Olympiakosem Pireus - red.) oraz doznała jednej porażki, ulegając 1:2 PSG. Teraz jej rywalem będzie Club Brugge.

Belgowie notują trudny początek tegorocznej edycji rozgrywek. Co prawda na inaugurację swojego udziału pokonali 2:1 AS Monaco, to w kolejnych meczach przegrywali 1:2 z Atalantą Bergamo i 0:4 z Bayernem Monachium. Nieco lepiej aktualną dyspozycję zespołu oddaje jego postawa w lidze belgijskiej. Po 13. kolejkach Club Brugge jest wiceliderem z dorobkiem 29 punktów i ma serię ośmiu spotkań bez porażki i sześciu zwycięstw z rzędu.

Club Brugge i FC Barcelona zagrały ze sobą po raz ostatni w sezonie Ligi Mistrzów 2002/2003 na poziomie fazy grupowej. Wówczas "Blaugrana" wygrała 3:2 i 1:0. Dziś ekipa Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego też będzie faworytem, choć mając na uwadzę jej niezbyt przekonującą grę w ostatnim czasie, nie należy zupełnie przekreślać szans belgijskiego zespołu na sprawienie niespodzianki.

Robert Lewandowski MATTHIEU MIRVILLE AFP

Wojciech Szczęsny w barwach FC Barcelona OSCAR DEL POZO AFP