Borussia Dortmund pokonała Club Brugge 3-0 w meczu 3. kolejki grupy F Ligi Mistrzów. Losy meczu rozstrzygnęły się już w pierwszej połowie, kiedy bramki zdobywali Thorgan Hazard i Erling Haaland, który dwa razy pokonał bramkarza.

Liga Mistrzów

2020-11-04 21:00 | Stadion: Jan Breydelstadion | Arbiter: Damir Skomina Club Brugge KV Borussia Dortmund 0 3 DO PRZERWY 0-3 T. Hazard 14' E. Håland 18',32'

Zapis relacji na żywo z meczu Club Brugge - Borussia Dortmund



Borussia spokojnie zaczęła. Czekała na swoją szansę. Dostała ją 14. minucie i wykorzystała. Simon Mignolet odbił piłkę po wrzutce Thomasa Delaneya. Piłka trafiła do Thorgana Hazarda, który trafił do siatki.



Podopieczni Luciena Favre'a dopiero się rozpędzali. Po tym golu całkowicie zdominowali spotkanie, a dwie kolejne bramki zdobył Erling Braut Haaland.



Najpierw trafił w 18. minucie, kiedy po rzucie rożnym dobrze odnalazł się w polu karnym. Potem podwyższył na 3-0 w 32. minucie, strzelając z bliska do pustej bramki.



Norweg ma niesamowite statystyki. W karierze zagrał dotychczas w 11. meczach Ligi Mistrzów i zdobył w nich 14 bramek. W tej edycji strzelił już cztery gole.

Druga połowa mogłaby się nie odbyć. Nie działo się w niej kompletnie nic. Borussia spokojnie kontrolowała mecz. Club Brugge próbował atakować, ale był bezsilny i przegrał.



Po tym zwycięstwie podopieczni Luciena Fave'a zostali liderem grupy F z sześcioma punktami na koncie. Belgowie mają o dwa "oczka" mniej.

MP



0 3 Club Brugge KV Borussia Dortmund Mignolet Mata Kossounou Deli Sobol Noëll Vormer Diatta Vanaken Rits Dennis Bürki Meunier Witsel Akanji Guerreiro Delaney Reyna Hazard Dahoud Brandt Håland 2 SKŁADY Club Brugge KV Borussia Dortmund Simon Mignolet Roman Buerki Clinton Mukoni Mata Pedro Lourenço 84′ 84′ Thomas Meunier Odilon Kossounou Axel Witsel Simon Désiré Sylvanus Deli Manuel Obafemi Akanji Eduard Sobol Raphaël Guerreiro 76′ 76′ Noa Noëll Lang 72′ 72′ Thomas Delaney 71′ 71′ Ruud Willem Vormer 77′ 77′ Giovanni Alejandro Reyna Krépin Diatta 14′ 14′ Thorgan Hazard 85′ 85′ Hans Vanaken Mahmoud Dahoud Mats Rits 72′ 72′ Julian Brandt 85′ 85′ Emmanuel Bonaventure Dennis 18′, 32′ 18′, 32′ 84′ 84′ Erling Haaland REZERWOWI Ethan Shea Horvath Stefan Drljača Brandon Mechele Luca Unbehaun Ignace Van der Brempt 84′ 84′ Mateu Jaume Morey Bauzà 71′ 71′ Eder Alvarez-Balanta Łukasz Piszczek 76′ 76′ Charles De Ketelaere Nico Schulz Youssouph Mamadou Badji 72′ 72′ Jude Bellingham 85′ 85′ Michael Krmenčík 84′ 84′ Reinier Jesus Carvalho David Chidozie Okereke Ansgar Knauff 85′ 85′ Siebe Schrijvers 77′ 77′ Felix Passlack Tobias Raschl Jadon Sancho 72′ 72′ Marco Reus

STATYSTYKI Club Brugge KV Borussia Dortmund 0 3 Posiadanie piłki 46% 54% Strzały 8 11 Strzały na bramkę 4 9 Rzuty rożne 3 3 Faule 12 7

