City rozgromiło rywali, Inter z awansem. Zobacz skróty Ligi Mistrzów [WIDEO]

W rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów Manchester City na swoim stadionie zdemolował RB Lipsk aż 7:0, pieczętując tym samym awans do ćwierćfinału! Prawdziwy show dał Erling Haaland, który zdobył pięć bramek... zanim trener Pep Guardiola postanowił zdjąć go z boiska. FC Porto bezbramkowo zremisowało z Interem Mediolan, dzięki czemu drużyna z Włoch także wywalczyła awans do kolejnej fazy rozgrywek. Zobacz skróty tych dwóch spotkań!