Benfica - Bayern: Lewandowski i spółka zagrają bez Nagelsmanna

Jak jednak poinformowały media, niemiecki szkoleniowiec nie będzie kierował swoją drużyną w starciu z Benficą. Potwierdził to później Bayern informując, że trener zmaga się z infekcją podobną do grypy. Zastąpią go asystenci - Dino Toppmoeller oraz Xaver Zembrod.

Drużyna Roberta Lewandowskiego jest zdecydowanym faworytem rozgrywanego w Lizbonie meczu z Benficą. Po dwóch kolejkach fazy grupowej mistrzowie Niemiec mają na koncie komplet punktów, wyprzedzając o dwa "oczka" swojego środowego rywala.



TB





