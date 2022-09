Cieszynka, czy prowokacja? Sędzia przeprosił Neymara za żółtą kartkę

Faktycznie cieszynka Neymara jest osobliwa. Po zdobytej bramce, piłkarz PSG wysuwa język, przykłada dłonie do twarzy i wykonuje nimi ruchy jak dziecko, które drażni się z rówieśnikami. Brazylijczyk świętuje tak gole cały sezon. W obecnym ma już ich 11 oraz 7 asyst.

Sędzia źle zinterpretował cieszynkę Neymara

Cieszynka Neymara została źle zinterpretowana przez arbitra meczu Ligi Mistrzów Maccabi Hajfa - PSG (1-3). W 88. min Brazylijczyk ustalił wynik po podaniu Leo Messiego. Arbiter uznał, że gwiazdor PSG prowokuje publiczność swoim zachowaniem po golu. I ukarał go żółtą kartką.

W pomeczowym wywiadzie Neymar ujawnił, że arbiter spotkał się z nim i przeprosił za nieporozumienie. Mimo wszystko Brazylijczyk był załamany.

- Futbol staje się nudny, już nawet cieszyć się nie można - mówił Neymar. - Co ja mam robić? Wysyłać do UEFA informację, w jaki sposób mam zamiar świętować gole, żeby nie dawać mi kartek? Sędziowie są po to, żeby chronić piłkarzy, a nie karać ich za nic. Ja mam tego dość. To jest brak szacunku. Nie dla mnie, ale dla piłki nożnej - powiedział.

