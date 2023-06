Szymon Marciniak przyznał się do błędu. Przedstawiciel "Nigdy więcej" dementuje

Później byliśmy świadkami wielu działań, które miały pokazać, że obecnie być może najlepszy sędzia świata nie pojawił się na spotkaniu, by udzielać wsparcia politycznego Mentzenowi i jego formacji, ale tylko wygłosić wykład. Minister sportu Kamil Bortniczuk w specjalnym liście do szefa UEFA Aleksandra Ceferina pisał m.in., że: " wydarzenie, wbrew temu, jak próbuje się je pozycjonować w oczach opinii publicznej, nie miało nic wspólnego z polityką i nie było platformą wymiany poglądów . Wszystkie prezentacje wygłoszone przez 15 zaproszonych gości miały charakter stricte biznesowo-motywacyjny i inspirujący. Dotyczy to również 45-minutowego wykładu pana Szymona Marciniaka".

Rafał Pankowski odcina się od donosu. I wskazuje, skąd mogła wiedzieć UEFA

- Określenia takie jak "donosy", "donosiciele" są nie tylko niesprawiedliwe, ale też nieprawdziwe. Nikt z naszej strony nie kierował donosów, pism, skarg do UEFA. To nie jest nasza rola, my jedynie publicznie wyraziliśmy swoją krytyczną opinię i apelowaliśmy do Marciniaka, żeby publicznie odciął się od poglądów skrajnie prawicowych - zapewnił Pankowski, a dopytany, kto w takim razie zaalarmował UEFA, odparł: - Ludzie wysyłali pogróżki do nas, ale z tego, co wiem, też do UEFA. Więc nie wiem, czy te działania miały Marciniakowi pomóc, czy raczej zaszkodzić.