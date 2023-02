Chelsea wykupi gwiazdę rywala z LM? Wydali fortunę - dadzą jeszcze więcej!

Materiał zawiera linki partnerów reklamowych.

Kibice Chelsea mogą z całą pewnością powiedzieć o nowym właścicielu ich ukochanego klubu, Toddzie Boehlym, jedno - nie skąpi on pieniędzy na transfery, a wręcz przeciwnie, doprowadził on do sytuacji, w której ekipa ze Stamford Bridge zdołała od lata 2022 r. wydać już w przeliczeniu ponad 600 mln euro.

W samym tylko oknie zimowym ściągnięto takich zawodników jak Mychajło Mudryk, Benoit Badiashile czy w końcu Enzo Fernandez, którego sprowadzenie przyczyniło się do pobicia transferowego rekordu Premier League. Czy "The Blues" mają zamiar teraz nieco przystopować? Wygląda na to, że jest przeciwnie - i dopiero się rozkręcają!



Chelsea - Najlepsze akcje w drodze do 1/8 finału Ligi Mistrzów. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Chelsea ma nowy cel na rynku. Jude Bellingham kusi wielu gigantów

Chelsea od pewnego czasu łączona była chociażby z Judem Bellinghamem, młodym talentem, który już w zasadzie od dłuższego czasu błyszczy w barwach Borussii Dortmund i ciągle wydaje się, że w zespole z Westfalii robi mu się już zwyczajnie "zbyt ciasno". Zdaniem "Daily Telegraph" temat zakontraktowania pomocnika nie tylko wśród sześciokrotnych mistrzów Anglii nie umarł, ale wręcz przeciwnie - sytuacja nabiera zupełnie nowej dynamiki.

Zapowiada się na to, że londyńczycy już niebawem zintensyfikują swoje działania w kwestii przekonania piłkarza, że to u nich będzie mu najlepiej nie tylko pod względem finansowym, ale i pod względem możliwości zdobywania kolejnych trofeów. Zaporowa dla wielu cena - wynosząca plus minus 100 mln funtów (ok. 110 mln euro) nie ma tu znaczenia.



Borussia Dortmund - Chelsea. Czy Jude Bellingham zabłyśnie w hitowej potyczce?

Tym ciekawsze wydaje się starcie "Die Borussen" z CFC w 1/8 finału Ligi Mistrzów - nie można przecież wykluczyć scenariusza, w którym to właśnie Bellingham okaże się katem potencjalnego przyszłego pracodawcy. Choć mówimy tu o zawodniku zajmującym nominalnie pozycję w środku pomocy, to warto pamiętać, że w bieżącej kampanii zdobył on już 10 bramek dla BVB. Do tego wszystkiego dorzucił też sześć asyst.

Pierwsza potyczka w ramach dwumeczu w Champions League między "The Blues" i Borussią odbędzie się na Signal Iduna Park dokładnie 15 lutego o godz. 21.00. Rewanż zaplanowano na 7 marca, pierwszy gwizdek usłyszymy wówczas o tej samej porze. Wszystkie spotkania fazy pucharowej Ligi Mistrzów możesz oglądać w Polsat Box Go.

Materiał zawiera linki partnerów reklamowych.

Jude Bellingham / AFP