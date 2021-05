- Jesteśmy jedną londyńską ekipą, która wygrała Ligę Mistrzów i to dwa razy - chwali się na własnej stronie internetowej Chelsea.



BBC przyznaje, że było to w pełni zasłużone zwycięstwo "The Blues". Zaznacza przy tym, że to trzeci triumf Thomasa Tuchela nad Pepem Guardiolą, odkąd niemiecki szkoleniowiec zastąpił Franka Lamparda.

- Kosztujący 89 mln funtów Kai Havertz udowadnia swoją wartość, strzelając jedynego gola w angielskim finale - ogłasza natomiast portal Dailymail.co.uk. Dalej czytamy, że Chelsea zdeklasowała Manchester City, pozwalając rywalom na oddanie zaledwie jednego celnego strzału.



Chelsea wygrywa Ligę Mistrzów! Pep Guerdiola zawinił?

Goal.com zaznacza natomiast, że Guardiola kolejny już raz poległ w Lidze Mistrzów z powodu natłoku swoich myśli i niepotrzebnych roszad w składzie, uznając Hiszpana winnym porażki "The Citizens".



