Chelsea - Porto w 1/4 finału Ligi Mistrzów. Piękna przewrotka Taremiego ozdobą spotkania.

Chelsea awansowała do półfinału Ligi Mistrzów, ale w rewanżu lepsze wrażenie sprawiało Porto, a pięknego gola przewrotką zdobył Mehdi Taremi. Jego zespół odpadł jednak z rozgrywek.

Mecz Chelsea z Porto był bardzo słaby. "The Blues" kontrolowali spotkanie i choć Porto atakowało, to nie potrafiło sforsować obrony rywali.



Portugalczycy musieli wygrać 2-0, aby doprowadzić do dogrywki. Zdobyli tylko jedną bramkę, ale za to bardzo efektowną.



Irański napastnik Porto Mehdi Taremi zaczął spotkanie na ławce rezerwowych. Pojawił się na boisku w 63. minucie, a ponad pół godziny później, w doliczonym czasie, zdobył przepięknego gola.



Chelsea - Porto. Taremi zdobył gola przewrotką

Z prawej strony dośrodkował Nanu. Taremi był ustawiony tyłem do bramki. Mimo tej niekorzystnej pozycji, zdołał pokonać Edouarda Mendy'ego. Popisał się efektowną przewrotką i trafił idealnie w "okienko".



Ten gol był ozdobą słabego spotkania. Jednak w piłce nożnej nie przyznaje się punktów za wrażenie artystyczne nie przyznaje się punktów, więc Porto musiało pożegnać się z rozgrywkami.



