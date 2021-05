Chelsea awansowała do finału Ligi Mistrzów sezonu 2020/21. W decydującym meczu "The Blues" zagrają z innym angielskim zespołem Manchesterem City. W półfinale podopieczni Thomasa Tuchela wyeliminowali Real Madryt, remisując na wyjeździe 1-1 i wgrywając u siebie 2-0.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Mason Mount: Druga bramka dała nam mnóstwo spokoju (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Reklama

- Graliśmy z trudnym przeciwnikiem, ale zespół zaprezentował się bardzo dobrze i strzeliliśmy dwa gole - powiedział po rewanżowym meczu Cesar Azpilicueta, kapitan Chelsea.

Reklama

- Nie można zapomnieć o świetnej interwencji Edouarda Mendy'ego w pierwszej połowie. Drugie 45 minut było lepsze w naszym wykonaniu i mieliśmy jeszcze kilka okazji bramkowych - dodał.



- W tej edycji Ligi Mistrzów, w fazie pucharowej graliśmy z dwoma hiszpańskimi zespołami, ale najważniejsze, że awansowaliśmy do finału. Przed nami jeszcze jeden krok i oczywiście będziemy chcieli wygrać - mówił hiszpański zawodnik.



- Mamy fantastyczny zespół, każdy mocno pracuje na treningach, każdy walczy za drugiego i pomagamy sobie. To bardzo ważne, a my stworzyliśmy silną grupę - stwierdził kapitan Chelsea.



Finał Ligi Mistrzów zaplanowano 29 maja w Stambule. Naprzeciw "The Blues" stanie Manchester City.



- To finał Ligi Mistrzów. Graliśmy z nimi wiele razy, ale to będzie zupełnie inne spotkanie. Wierzymy w siebie, wiemy, jak ciężko pracować i jesteśmy gotowi - powiedział Azpilicueta.



Przygrywką do finału będzie sobotnie starcie w Premier League. Chelsea podejmie bowiem Manchester City na Stamford Bridge w ramach 35. kolejki.

Zdjęcie Cesar Azpilicueta (pierwszy z lewej) / Darren Walsh / Getty Images

Pawo