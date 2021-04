Chelsea wywalczyła awans do półfinału Ligi Mistrzów. W rewanżowym spotkaniu ćwierćfinałowym "The Blues" przegrali jednak z FC Porto po pięknym strzale przewrotką Mehdiego Taremiego w doliczonym czasie gry.

Liga Mistrzów

2021-04-13 21:00 | Stadion: Estadio Ramón Sánchez Pizjuán | Arbiter: Clément Turpin Chelsea Londyn FC Porto 0 1 DO PRZERWY 0-0 M. Taremi 90'

W pierwszym spotkaniu Chelsea zwyciężyła 2-0. W rewanżu prezentowała się jednak gorzej od rywali.



Piłkarze Porto byli bardzo zmotywowani. Od pierwszych sekund próbowali odrabiać straty. Mieli przewagę, ale nie potrafili stworzyć groźnej sytuacji.



Londyńczycy ograniczali się do groźnych kontr. Nie potrafili jednak znaleźć drogi do bramki Agustina Marchesina. W efekcie do przerwy żadna z drużyn nie oddała celnego strzału.

W drugiej połowie obraz gry się nie zmienił. Porto nadal atakowało, ale było bezsilne. Chelsea umiejętnie "kradła" sekundy.



Chelsea - Porto. Gol przewrotką w doliczonym czasie zdecydował o zwycięstwie

Wydawało się, że mecz zakończy się bezbramkowym remisem. Wtedy jednak przepiękną przewrotką popisał się Taremi. Trafił idealnie w "okienko". Edouard Mendy był bez szans.



Na drugą bramkę zabrakło już czasu. Chwilę później sędzia zakończył mecz i mimo porażki, Chelsea cieszyła się z awansu.



0 1 Chelsea Londyn FC Porto Mendy Azpilicueta Rüdiger Silva Chilwell Jorginho Kanté James Mount Havertz Pulisic Marchesín Manafá Mbemba Mangulu Pepe Sanusi Grujić Uribe Villa Oliveira Corona Marega Otávio SKŁADY Chelsea Londyn FC Porto Edouard Mendy Agustín Federico Marchesín Cesar Azpilicueta 75′ 75′ Wilson Migueis Manafá Jancó Antonio Ruediger Chancel Mbemba Mangulu Thiago Silva 82′ 82′ . Pepe Ben Chilwell Zaidu Sanusi Luiz Frello Jorginho 63′ 63′ Marko Grujić N'Golo Kanté Andrés Mateus Uribe Villa Reece James 46′ 46′ 84′ 84′ Sergio Oliveira 86′ 86′ Mason Mount 74′ 74′ 75′ 75′ Jesus Corona 90′ 90′ Kai Havertz 75′ 75′ Moussa Marega Christian Pulisic Otávio Edmilson da Silva Monteiro REZERWOWI Kepa Arrizabalaga Revuelta Cláudio Pires Morais Ramos Wilfredo Daniel Caballero 75′ 75′ Eulânio Ângelo Chipela Gomes Marcos Alonso Diogo Filipe Monteiro Pinto Leite Andreas Christensen Malang Sarr Callum Hudson-Odoi Francisco Fernandes Conceiçao Kurt Happy Zouma 75′ 75′ 88′ 88′ Luis Fernando Díaz Marulanda 86′ 86′ Hakim Ziyech 84′ 84′ Fábio Daniel Ferreira Vieira Emerson Palmieri dos Santos Romário Manuel Silva Baró Tamy Abraham Mamadou Loum N'Diaye 90′ 90′ Olivier Giroud 75′ 75′ Francisco Evanilson de Lima Barbosa Timo Werner Antonio Martínez López 63′ 63′ 90′ 90′ 90′ 90′ Mehdi Taremi

STATYSTYKI Chelsea Londyn FC Porto 0 1 Posiadanie piłki 45,9% 54,1% Strzały 3 6 Strzały na bramkę 1 3 Rzuty rożne 6 9 Faule 14 20

