Chelsea bez Lukaku w rewanżu z Realem Madryt

Real w pierwszym meczu wygrał na Stamford Bridge 3-1. Lukaku pojawił się na boisku w drugiej połowie i miał znakomitą szansę na zdobycie gola, fatalnie jednak przestrzelił. W rewanżu nie będzie miał okazji do poprawy, bo w Londynie zatrzymała go kontuzja pięty.

Oprócz Lukaku, Thomas Tuchel nie będzie mógł także skorzystać z Bena Chilwella, Calluma Hudsona-Odoi`ego i Rossa Barkleya.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów: Chelsea - Real. Skrót meczu. WIDEO. Polsat Sport

Niespełnione oczekiwania

Lukaku latem wrócił po ośmiu latach do Chelsea, przechodząc do londyńskiego klubu za ponad 90 milionów funtów. Jak na razie nie spełnia pokładanych w nim oczekiwań - w tym sezonie zdobył tylko 12 bramek we wszystkich rozgrywkach. Dodatkowo bardzo zepsuł sobie opinię u kibiców The Blues, sugerując w wywiadach, że z chęcią wróciłby do Interu.

Reklama

Mecz Real Madryt - Chelsea jutro o 21. Transmisja w Polsacie Sport Premium, relacja na żywo w Interii.