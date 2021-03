W rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów Atletico Madryt poległo w starciu z Chelsea 0-2 i pożegnało się z rozgrywkami. "Los Colchoneros" mocno liczyli na swojego najlepszego strzelca - Luisa Suareza, który jednak nie zdołał przełamać fatalnej passy. Urugwajczyk czeka na wyjazdowego gola w Lidze Mistrzów już od... 2009 dni, a ostatnim golkiperem, którego pokonał na obcym terenie był Wojciech Szczęsny.

Polak skapitulował po strzale Urugwajczyka jeszcze za czasów gry w AS Roma - 16 września 2015 roku. Rzymianie zremisowali wówczas na Stadio Olimpico z FC Barcelona 1-1.

Co ciekawe, w linii obrony Romy zagrał wówczas Antonio Ruediger, ten sam, który w meczu Chelsea - Atletico całkowicie zneutralizował Urugwajczyka. Od tamtego czasu minęło już 2009 dni, a 34-latek wciąż czeka na kolejnego wyjazdowego gola w Champions League, choć rozegrał już w tym czasie 2187 minut. Pocieszać może się jedynie niezłą postawą w meczach domowych.

Dwie twarze Luisa Suareza

We wspomnianym okresie Suarez rozegrał 25 spotkań na własnym stadionie i strzelił w nich 17 goli, co należy uznać za niezły wynik. W tym sezonie nie ulegnie on już jednak poprawie. Kolejną szansę na wyśrubowanie statystyk i - przede wszystkim - przełamanie fatalnej passy Urugwajczyk otrzyma dopiero w kolejnej kampanii.

Teraz Atletico musi skupić się na walce o tytuł mistrza Hiszpanii, a Suarez może ścigać się z Leo Messim o tytuł króla strzelców ligi.

