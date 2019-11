Aż osiem goli padło na Stamford Bridge w starciu Chelsea Londyn z Ajaksem Amsterdam w 4. kolejce Ligi Mistrzów. Goście prowadzili już 4-1, ale skończyło się remisem 4-4.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Puchar Ligi Angielskiej. Chelsea Londyn - Manchester United 1-2 (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Grupa H Ligi Mistrzów - śledź wyniki z Interią!

Reklama

Mecz fatalnie rozpoczął się dla "The Blues". Już w 2. minucie Tamy Abraham pechowo interweniował w polu karnym po wrzutce z wolnego i trafił do swojej bramki. Dwie minuty później wyrównał z karnego Jorginho. Faulowany w polu karnym był Christian Pulisic.

Quincy Promes odzyskał prowadzenie dla gości w 20. minucie, gdy wykorzystał dośrodkowanie w pole karne i głową skierował piłkę do siatki, ubiegając Kepę.

Bramkarz Chelsea był strzelcem trzeciego gola dla gości - nie sięgnął piłki, a ta odbiła się od słupka, trafiła go w twarz i wpadła do bramki.

W 55. minucie do siatki trafił Donny van de Beek po asyście Hakima Ziyecha i Ajax prowadził w Londynie już 4-1! To nie był jednak koniec.



Cesar Azpilicueta dostawił nogę i skierował piłkę do siatki tuż sprzed linii bramkowej, dzięki czemu londyńczycy zdobyli drugą bramkę. W 68. minucie faulował Daley Blind, za co dostał drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę. Już po chwili goście musieli grać w dziewiątkę, bo Joel Veltman zagrał ręką w polu karnym, za co wyleciał z boiska z czerwoną kartką. Na dodatek "jedenastkę" na kontaktowego gola zamienił Jorginho.

Grający w przewadze liczebnej gospodarze rzucili się do ataku i w 74. minucie w zamieszaniu podbramkowym wyrównał Reece James.

Pięć minut później piłka wpadła do bramki Ajaksu, ale gol nie został uznany. Analiza VAR wykazała, że Abraham zagrał piłkę ręką.

W drugim meczu grupy H Valencia CF pokonała Lille OSC 4-1.



MZ

Zdjęcie Piłkarz Ajaksu Amsterdam Daley Blind (z prawej) ogląda czerwoną kartkę / PAP/EPA

Liga Mistrzów

2019-11-05 21:00 | Stadion: Stamford Bridge | Arbiter: G. Rocchi Chelsea Londyn Ajax Amsterdam 4 4 DO PRZERWY 1-3 Jorginho 4',71' César Azpilicueta 63' R. James 74' T. Abraham 2' (samob.) Q. Promes 20' Kepa 35' (samob.) D. van de Beek 55'

4 4 Chelsea Londyn Ajax Amsterdam Onana Blind Martínez Mazraoui Tagliafico Veltman van de Beek Ziyech Neres Tadić Promes Kepa Alonso Azpilicueta Tomori Zouma Pulisic Jorginho 2 Kovaczić Mount Willian Abraham SKŁADY Chelsea Londyn Ajax Amsterdam 35′ (samob.) 35′ (samob.) Kepa Arrizabalaga Revuelta André Onana 46′ 46′ Marcos Alonso 33′ 33′ 68′ 68′ Daley Blind 63′ 63′ 45′ 45′ Cesar Azpilicueta Lisandro Martínez 42′ 42′ Fikayo Tomori Noussair Mazraoui Kurt Happy Zouma Nicolas Tagliafico Christian Pulisic 31′ 31′ 69′ 69′ Joël Veltman 4′ (k.), 71′ (k.) 4′ (k.), 71′ (k.) Luiz Frello Jorginho 55′ 55′ Donny van de Beek 87′ 87′ Mateo Kovaczić 72′ 72′ Hakim Ziyech 60′ 60′ Mason Mount 72′ 72′ David Neres Campos . Willian Dušan Tadić 2′ (samob.) 2′ (samob.) Tamy Abraham 20′ 20′ 62′ 62′ Quincy Anton Promes REZERWOWI Wilfredo Daniel Caballero Bruno Varela Andreas Christensen 72′ 72′ Edson Alvarez 46′ 46′ 74′ 74′ Reece James Sergino Dest Billy Gilmour 72′ 72′ Perr Schuurs N'Golo Kanté Siem de Jong 87′ 87′ Michy Batshuayi Răzvan Gabriel Marin 60′ 60′ Callum Hudson-Odoi Klaas-Jan Huntelaar