CAS rozpatrzy w czerwcu odwołanie Manchesteru City

​Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) rozpatrzy w dniach 8-10 czerwca odwołanie Manchesteru City od decyzji UEFA o wykluczeniu na dwa sezony z piłkarskiej Ligi Mistrzów - poinformowano we wtorek. Kara została nałożona za naruszenie zasad tzw. finansowego fair play.

Zdjęcie Etihad Stadium w Manchesterze /AFP

"The Citizens" zostali ukarani przez UEFA w połowie lutego. Angielski klub musi zapłacić także grzywnę w wysokości 30 milionów euro.

UEFA oświadczyła wówczas, że Manchester City dopuścił się "poważnego naruszenia" zasad. Kara ma obowiązywać w dwóch kolejnych sezonach Ligi Mistrzów - 2020/21 i 2021/22.

Pod koniec lutego klub, który zaprzecza popełnieniu wykroczenia, złożył odwołanie do CAS. We wtorek trybunał poinformował, że zostanie ono rozpatrzone w ciągu trzech dni - od 8 do 10 czerwca. Nie jest jeszcze jasne, czy rozprawa odbędzie się bezpośrednio w sądzie, czy za pośrednictwem łącza wideo.

Zasady finansowego fair play mają na celu m.in. zapobieganie otrzymywaniu przez kluby nieograniczonych kwot pieniędzy poprzez zawyżone umowy sponsorskie z organizacjami powiązanymi z właścicielami.

Izba Orzekająca Klubowego Organu Kontroli Finansowej UEFA (CFCB) stwierdziła w lutym, że klub złamał zasady, "zawyżając przychody ze sponsoringu na swoich kontach oraz w informacjach przekazanych UEFA w latach 2012-16". Jak dodano, klub "zawiódł we współpracy przy dochodzeniu".

Manchester City to aktualny mistrz Anglii. W obecnym sezonie, przerwanym w marcu z powodu pandemii koronawirusa, zajmuje po 29. kolejce drugie miejsce (ma mecz zaległy), tracąc aż 25 punktów do Liverpoolu.

W obecnej edycji Ligi Mistrzów drużyna trenowana przez Josepa Guardiolę gra w 1/8 finału z Realem Madryt. Na wyjeździe zwyciężyła 2-1, rewanż jeszcze się nie odbył.