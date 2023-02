"Według mnie to dzisiaj najbardziej zdecydowany zawodnik w światowym futbolu. Jest cały czas pod grą, nie zatrzymuje się, drybluje, ma gole i asysty . Mam nadzieję, że będzie prezentował się tak dalej" - przyznał Ancelotti, mówiąc o Brazylijczyku.

Vinicius jeszcze przed przerwą doprowadził do remisu. Gospodarze zaczęli bowiem to spotkanie z wysokiego "C". Już po 14 minutach prowadzili 2-0. Najpierw Darwin Nunez wykorzystał świetne podanie Mohameda Salaha, a następnie Egipcjanin wykorzystał duży błąd Thibauta Courtois, któremu piłka odbiła się od kolana.