Carlo Ancelotti mówi, dlaczego się zdenerwował. Nie tak miało być

Real Madryt nie dobił Chelsea

Szkoleniowiec Realu narzekał na wiele rzeczy po tym spotkaniu. Nie spodobało mu się zwłaszcza to, że Real nie dobił Chelsea tak, jak Manchester City we wtorek dobił Bayern Monachium. Trzeci gol ograniczyłby szanse londyńczyków w rewanżu niemal do zera, a tak wciąż one pozostają. Zdaniem Carlo Ancelottiego, z tego spotkania dało się wycisnąć lepszy wynik. - A tak musimy jechać do Londynu po kolejne 90 minut cierpienia i walki - powiedział.