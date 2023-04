Były prezes PZPN broni decyzji Marciniaka. "Nie ma się nad czym zastanawiać"

Michał Listkiewicz stanął w obronie Szymona Marciniaka

We wczorajszym spotkaniu Płocczanin miał sporo pracy, dyktując dwie "jedenastki", po jednej dla każdej ze stron, jednak ta konkretna decyzja wywołała prawdziwą burzę. Po meczu pretensji do Marciniaka nie miał jednak nasz reprezentant Piotr Zieliński, który mimo - bez wątpienia - sporego rozgoryczenia po odpadnięciu z rozgrywek nazwał go najlepszym arbitrem na świecie.