Były prezes ocenił szanse Górnika w meczu z Fenerbahce. "Chciałbym się mylić"

- Nasze podejście do pucharów jest takie, że nic nie musimy, a tylko możemy. Chcemy spróbować dać trochę radości naszym kibicom - mówił nam dyrektor Górnika Zabrze Łukasz Milik po wylosowaniu Fenerbahce w 2. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, a eksperci zgodnie podkreślali, że miejsce Górnika jest w Lidze Konferencji. Jednak wicemistrzowie Polski wyjazdowy mecz z Turkami przegrali tylko 0:1, a rywale nie mogli się nadziwić, że Górnik tak im się postawił. Czy w związku z tym można mieć nadzieję, że Górnik pokona w dwumeczu zespół, który w ostatnim czasie wydał 80 milionów euro na transfery?

Górnik przegrywa 0:1. "Ogromne zaskoczenie"

- 0:1 tam, to było dla mnie ogromne zaskoczenie - przyznaje były prezes Górnika Zbigniew Koźmiński. - Wydaje mi się jednak, że ten wynik, to bardziej była zasługa słabej gry Fenerbahce, niż wyśmienitej gry Górnika. Turcy nas chwalili, ale ja bym to skwitował stwierdzeniem, że coś musieli mówić na swoje usprawiedliwienie.

- Dobrze życzę Górnikowi i bardzo bym chciał, żeby wygrali, ale według mnie teraz będzie trudniej niż na wyjeździe. Górnik musi się odkryć, zagrać inaczej, a po drugiej stronie będzie rywal, który nie może sobie pozwolić na porażkę. Fenerbahce, to mocno doinwestowany i lepszy zespół. Serce chce wygranej Górnika, ale jeśli miałbym kierować się rozumem, to powiedziałbym, że szanse są niewielkie. Góra 5 procent - ocenia Koźmiński.

Plany Podolskiego. "To jest ciekawsze"

Byłego prezesa Górnika nie przekonuje to, że zespół wygrał ostatnio w lidze 2:1 ze Śląskiem Wrocław, pokazując olbrzymią determinację w 2. połowie. - Nijak nie da się porównać Śląska z Fenerbahce, które z każdym meczem będzie mocniejsze. Dlatego wygraną z Fenerbahce uznam za olbrzymią sensację. Dalej uważam, że miejsce Górnika jest na razie w Lidze Konferencji - upiera się nasz rozmówca.

- Dla mnie o wiele ciekawsze od meczu z Fenerbahce jest to, w jakim kierunku pójdzie nowy właściciel. Jeszcze nie do końca wiemy, jakie plany ma Lucas Podolski i jakie ma pieniądze na ich realizację. W każdym razie to jest ważniejsze, bo spotkanie z Fenerbahce, nawet przegrane, nie będzie żadnym sprawdzianem i nie określi kierunku Górnika na przyszłość - komentuje Koźmiński.

Mówi o Podolskim i wraca do współpracy z Cupiałem w Wiśle

Były prezes Górnika widzi w Podolskim materiał na dobrego właściciela klubu. - Byłem w Wiśle Kraków zarządzanej przez Bogusława Cupiała i Pogoni Szczecin za czasów Sabriego Bekdasa i muszę przyznać, że człowiek tam robił za "chochoła". Panom się wydawało, że jak się znają na biznesie, to z piłką jest tak samo. Cupiał nie dał się przekonać, jak mówiłem, że kiedy włoży 5 milionów złotych, to te 5 milionów straci. W tamtej Wiśle, ale w Pogoni też, dużo było zaskakujących ruchów. Pamiętam, jak Wisła odpadła z pucharów po meczu z Karabachem Agdam. Trener Kasperczak już w samolocie dowiedział się, że nie jest trenerem. To samo prezes Janusz Basałaj - wspomina Koźmiński.

Zdaniem Koźmińskiego w Górniku zarządzanym przez Podolskiego nie będzie takich nerwowych akcji. - Nie zrobi rewolucji, bo zna futbol od środka. Pewnie wprowadzi swoich ludzi, którzy będą dla niego pracować, ale to będzie proces. A już teraz Górnik zaskakuje ciekawymi transferami. Pojawił się Urbański i kilku zagranicznych graczy z ciekawym CV. To daje nadzieję, że mecz z Fenerbahce będzie ciekawy - kwituje nasz rozmówca.

Lukas Podolski w barwach Górnika Zabrze Grzegorz Wajda/REPORTER Reporter

Maksym Chłań z Górnika Zabrze Emilia Krawczyk/REPORTER East News

Piłkarze Fenerbahce podczas przygotowań do sezonu 2026/2027 AGIT ERDI ULUKAYA AFP





Lorenzo Musetti - Matteo Arnaldi. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport