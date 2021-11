Manchester City pokonał PSG w hicie Ligi Mistrzów 2-1. Gole dla "The Citizens" strzelali Raheem Sterling i Gabriel Jesus, a dla francuskiego giganta bramkę zdobył Kylian Mbappe.



Messi nie zdołał odnaleźć drogi do bramki rywala. Od czasu transferu do PSG cztery razy trafił do siatki.

Nie można odmówić Argentyńczykowi klasy sportowej, lecz wielu kibiców i ekspertów zarzuca mu między innymi brak zaangażowania w fazę defensywną. Do tego grona zalicza się także Rafael van der Vart - ekspiłkarz między innymi Realu Madryt, Tottenhamu oraz reprezentacji Holandii.





Liga Mistrzów. Messi skrytykowany przez van der Vaarta

- Po prostu denerwuję się na Messiego, bo taki zawodnik już się nie narodzi. Zaczęło się już za Koemana, w rzeczywistości odmawiał wykonywania pracy. To nie jest normalne dla piłkarza tej klasy - stwierdził van der Vart na łamach portalu Vi.nl.



Holender porównał także Messiego z jego odwiecznym rywalem, jakim jest Cristiano Ronaldo.



- Są zupełnie innymi zawodnikami, ale Ronaldo dużo walczy. Chce przenieść zespół na inny poziom. Messi spaceruje sobie po boisku. Nie wstyd mu? - zapytał retorycznie 38-latek.





