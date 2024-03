W bardziej komfortowej sytuacji na murawę Metropolitano Stadium wybiegł zespół Interu Mediolan , który po pierwszym meczu zapewnił sobie minimalny bonus, wygrywając z Atletico 1:0. Nie po raz pierwszy okazało się jednak, że minimalnie korzystny wynik w pierwszym spotkaniu nie wystarcza do finalnego sukcesu .

Gospodarze rzutem ta taśmę doprowadzili do dogrywki, bowiem długo utrzymywał się remis 1:1. Wcześniejsze dwie bramki padły krótko po półgodzinie gry, w odstępstwie dwóch minut. Najpierw do siatki trafił Federico Domarco, a chwilę później wyrównał Antoine Griezmann. Charakterny zespół, pod batutą Diego Simeone, jednak do końca nie odpuszczał i bramkę, na wagę przedłużenia szans w dogrywce, strzelił Memphis Depay.