Burza w sieci po odpadnięciu Lecha. "Historyczna kompromitacja. Dramat"

Lech Poznań negatywnie zaskoczył swoich kibiców. Mimo trzybramkowej przewagi z pierwszego meczu z AGF Aarhus dopuścił do dogrywki. Ta nie przyniosła rozstrzygnięcia, potrzebne były rzuty karne. "Kolejorz" po pierwszej kolejce prowadził 1:0, ale i tak pozwolił na wypuszczenie awansu z rąk. To Duńczycy zagrają w 3. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, a ekipie z Bułgarskiej pozostaje walka o Ligę Europy. Jeśli i na tej ścieżce się nie uda, zostanie dwumecz w 4. rundzie el. Ligi Konferencji.

Dziennikarze nie gryzą się w język. Wyraz "kompromitacja" jest odmieniany przez wszystkie przypadki, choć niektórym aż brakuje słów.

"Brutalne, zwłaszcza po rozkminach (analizowaniu - red.), z kim to będzie łatwiej w IV rundzie" - napisał Piotr Dumanowski z Eleven Sports. Kilka minut później był dosadniejszy, podkreślając "historyczną kompromitację".

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Kilku jego redakcyjnych kolegów miało podobne odczucia. "Niesamowita kompromitacja Lecha. Wygrać pierwszy mecz na wyjeździe 4:1 i odpaść, to jest sztuka z tych wyższych. Ale tu się nic nie zgadzało. Od fatalnie wyglądającego Mateusza Lisa aż po zbyt wolnego na ten poziom Mikaela Ishaka. Wiemy, że z AEK o awans do LM nie zagrają" - napisał Sebastian Chabiniak.

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"Po prostu nie wierzę" - to krótki, ale wymowny wpis Marcina Gazdy. "Grubo. Niewiarygodne. Brak słów" - podsumował z kolei Radosław Przybysz.

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"Ręce opadają. Nigdy nie zrozumiem co się stało z Lechem Poznań w ciągu tego tygodnia" - napisał Michał Mitrut z Canal+ Sport. Zapewne nawiązywał też do remisu 0:0 "Kolejorza" z Cracovią.

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"Mokra szmata w wersji premium. Gratuluję Lechowi zagrania meczu, o którym będzie się mówić za 20 lat. Ciężko będzie wstać rano" - przyznał Przemysław Langier, dziennikarz Interia Sport.

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"Biorąc pod uwagę wagę meczu, rekordowe transfery i przewagę z pierwszego spotkania, to Lech Poznań skompromitował się dziś historycznie. Žalgirisy i Stjarnany bledną przy porażce z Aarhus. Dramat mistrza Polski, dramat polskiej piłki" - ocenił Sebastian Staszewski.

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"Porażka z rodzaju tych, że nie uciekniesz w żadne "wyciągniemy wnioski", tylko człowiek siada i gapi się w pustkę, zanim cokolwiek do niego dotrze. Porażka, która zapadnie w pamięci na pokolenia. Niebywałe... Po 4:1 na wyjeździe..." - nie dowierzał Michał Gutka z Canal+ Sport.

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