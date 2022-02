Do sytuacji doszło w 73. minucie meczu - który zakończył się remisem 1-1 - gdy Samuel Chukwueze odważnie szedł z prawej flanki do środka, gdzie próbował go zatrzymać Adrien Rabiot.

Reprezentant Francji zachował się według reguły "piłka może przejść obok, zawodnik nigdy" i zatrzymał Nigeryjczyka wejściem wyprostowaną nogą w lewe kolano.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Villarreal CF - Juventus 1:1. Liga Mistrzów. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport

Liga Mistrzów: Villarreal - Juventus. Adrien Rabiot powinien wylecieć z boiska?

Za ten faul piłkarz Juventusu otrzymał żółtą kartkę, choć z werdyktem sędziego nie zgodziło się wielu ekspertów, a także sami piłkarze Villarrealu, którzy wszczęli protesty. Najbardziej zapalczywy był golkiper hiszpańskiej ekipy Geronimo Rulli, który przebiegł kilkadziesiąt metrów, by przedstawić swoją opinię arbitrowi. On także obejrzał żółty kartonik.

Reklama

Głos w tej sprawie zabrał po meczu prezes Villarrealu - Fernando Roig.

- Czerwona kartka jest oczywista. Jeszcze trochę i złamałby mu kolano - przyznał sternik klubu w wypowiedzi dla Movistar Plus.