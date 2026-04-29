Burza po hicie LM. Tego nikt nie przewidział. Teraz wszyscy wskazują na Legię

Starcie PSG z Bayernem to dla wielu przedwczesny finał obecnej edycji Ligi Mistrzów. Wtorkowa konfrontacja potwierdziła, że mierzą się dwaj godni siebie rywale. Mistrz Francji pokonał mistrza Niemiec 5:4.

Taka kanonada to w Champions League rzadkość, ale nie ewenement. Niejednokrotnie padały już rezultaty dwucyfrowe. Po spektaklu na Parc des Prines przypomnieliśmy sobie, że w najgłośniejszej do tej pory strzelaninie brała udział Legia Warszawa.

Liga Mistrzów. Legia wciąż na szczycie osobliwego rankingu UEFA. W tym meczu padło aż 12 bramek

Do pamiętnego spotkania doszło blisko dekadę temu. W sezonie 2016/17 legioniści przebrnęli trzy rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów, nie przegrywając spotkania. Ładnie komponowało się to z jubileuszem 100-lecia klubu.

Warszawianie trafili do "grupy śmierci". Zestaw rywali mógł budzić trwogę: Real Madryt, Borussia Dortmund, Sporting Lizbona. Mistrzowie Polski skazywani byli na zagładę.

Obawy potwierdził już pierwszy mecz. Przy Łazienkowskiej doszło do blamażu, bo za taki należy uznać porażkę 0:6 z BVB. Po tym spotkaniu z posadą pożegnał się trener Besnik Hasi.

Jego miejsce zajął Jacek Magiera. I dokonał teoretycznie niemożliwego. Pod jego wodzą Legia zajęła w arcytrudnej grupie trzecie miejsce, co oznaczało awans do fazy pucharowej Ligi Europy.

Dwie pierwsze próby nie zwiastowały jednak powodzenia. W Lizbonie było 0:2, w Madrycie 1:5. Ale potem karta się odwróciła. Rewanż z "Los Blancos" zakończył się remisem 3:3.

W kronikach UEFA zapisał się natomiast mecz na Signal Iduna Park w Dortmundzie. Padło aż 12 goli, co do dzisiaj jest absolutnym rekordem LM. Gospodarze wygrali 8:4.

Na koniec fazy grupowej legioniści pokonali 1:0 Sporting, otwierając sobie drogę do wiosennej odsłony pucharowych zmagań. W 1/16 finału LE nie sprostali jednak Ajaksowi Amsterdam. W gościnie było 0:1 w rewanżu 0:0.

Spektakle LM z dwucyfrową liczbą bramek

Borussia Dortmund - Legia Warszawa 8:4 (2016)

AS Monaco - Deportivo La Coruna 8:3 (2003)

Bayern Monachium - Dinamo Zagrzeb 9:2 (2024)

FC Barcelona - Bayern Monachium 2:8 (2020)

Kadr z wtorkowego starcia gigantów PSG - Bayern FRANCK FIFE AFP

Listopad 2016 roku. Po nierównej wymianie ciosów Legia przegrała w Dortmundzie 4:8 AA/ABACA Newspix.pl

Przygotowania Arsenalu przed pierwszym meczem półfinałowym w Lidze Mistrzów. WIDEO Associated Press © 2026 Associated Press